Babosék kétszettes győzelemmel kezdtek Sao Paulóban

Babos Tímea és Luisa Stefani már az első gémben megnyerte ellenfele adogatójátékát, ám Alicia Barnett és Elixane Lechemia azonnal visszabrékelt. Ezt követően a brit, francia páros ismét nem tudta hozni a szervagémjét, majd ugyan 1:3-ról egyenlített, újra rögtön elbukta az adogatójátékát, és a magyar, brazil duó ezt a bréket már végigvitte a szettben.

A második játszma is brékkel indult, Babosék így rögtön előnybe kerültek, majd magabiztosan hozták a következő két szervagémüket, 3:1-nél pedig újfent kihasználták első bréklabdájukat. A folytatás nem alakult ilyen simán, mindkét páros kétszer elveszítette az adogatójátékát, majd a sorozatot Barnették törték meg, de ezt követően már Babos és Stefani sem hibázott, és lezárta az 1 óra 26 perces mérkőzést.

A negyeddöntőben a Solana Sierra, Renata Zarazúa argentin, mexikói duó vár Babosékra.

Udvardy Panna az ukrán Valerija Sztrahovával szintén szerdán lépett volna pályára, ám a páros visszalépett a küzdelmektől. A magyar teniszező így csak egyesben szerepel a tornán, amelynek második körében a brazil Ana Candiottóval csap össze csütörtökön.

WTA 250, SAO PAULO (275 094 dollár, kemény pálya)

PÁROS, 1. FORDULÓ (a nyolc közé jutásért)

Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 1.)–Alicia Barnett, Elixane Lechemia (brit, francia) 6:4, 6:4