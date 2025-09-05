Nemzeti Sportrádió

A Babosékat kiejtő kanadai, új-zélandi kettős nyerte meg a női párost a US Openen

2025.09.05. 20:28
Erin Routliffe és Gabriela Dabrowski 2023 után újra megnyerte a US Opent (Fotó: AFP)
Címkék
Katerina Siniaková Erin Routliffe US Open Taylor Townsend női tenisz Gabriela Dabrowski
A kanadai Gabriela Dabrowski és az új-zélandi Erin Routliffe nyerte meg a női párost az amerikai nyílt teniszbajnokságon (US Openen), miután a fináléban 6:4, 6:4-re felülmúlta a Katerina Siniaková, Taylor Townsend cseh, amerikai duót.

A negyeddöntőben a Babos Tímeát és Luisa Stefanit búcsúztató 3. helyen kiemelt kanadai, új-zélandi kettős a pénteki fináléban kiélezett mérkőzést játszott az 1. helyen kiemelt Katerina Siniaková, Taylor Townsend cseh, amerikai duó ellen. Az első szettben Dabrowskiék kétszer vették el riválisuk adogatójátékát – a kettő között bár felálltak semmi 40-ről, elveszítették a szervagémjüket –, így kerültek előnybe 6:4-gyel.

A másodikban már 3:0-ra vezettek Routliffe-ék, de az idei Australian Open-győztes ellenfél összekapta magát, és kétszer is egyenlített, majd a legrosszabbkor, 4:5-nél bukta el ismét az adogatójátékát – az első meccslabdáját kihasználó kanadai, új-zélandi kettős másfél óra alatt megnyerte a döntőt.

A tavalyelőtti US Open-győztes páros idén a harmadik sikerének örülhetett azt követően, hogy áprilisban a stuttgarti, augusztusban pedig a cincinnati tornát nyerte meg. A 33 esztendős Dabrowski összességében a negyedik Grand Slam-tornáján diadalmaskodott (vegyes párosban van még két sikere), míg a 30 éves Routliffe másodszor nyert trófeát GS-en.

US OPEN, NEW YORK (90 000 000 dollár, kemény pálya)
NŐI PÁROS, DÖNTŐ
Dabrowski, Routliffe (kanadai, új-zélandi, 3.)–Siniaková, Townsend (cseh, amerikai, 1.) 6:4, 6:4

 

