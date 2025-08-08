Kiesett Bondár Anna Cincinnatiben

Mindössze hét hellyel előzte meg Bondár Annát az ausztrál Ajla Tomljanovic a WTA világranglistáján a cincinnati kemény pályás 1000-es torna előtt, márpedig a teniszben láttunk már nagyobb különbséget is eltűnni. A két játékos eddig mindössze egyszer, s akkor is csak 24 percig nézett egymással farkasszemet: a 2022-es rabati salakos viadalon Tomljanovic ennyi idő után adta fel sérülés miatt a meccset.

A magyar hölgy az első játszma ötödik gémjében háromszor is bréklabdához jutott, s harmadik próbálkozásra el is vette Tomljanovic adogatását, ám egyből el is vesztette a sajátját. Bondár a következő szervajátékánál is komoly ellenállásba ütközött, de tizennégy labdamenetben sikerült hoznia a gémet. A két teniszező végül rövidítésben döntötte el a szett sorsát, a tie-breakben az ausztrál egyetlen pontot sem engedélyezett Bondárnak, így 7:6-tal övé lett a játszma.

A második felvonás negyedik játékában Bondárnak két bréklabdája is volt, ellenfele azonban mindkétszer visszaverte a „támadást”, s végül hozta az adogatójátékát. Nem sikerült ugyanez 4:4-nél a magyar játékosnak, Tomljanovic sikerrel brékelt, s a saját szervagémjében a második meccslabdát értékesítve 7:6, 6:4-re megnyerte a mérkőzést.

ATP ÉS WTA 1000-es TORNA, CINCINNATI (5 152 599 dollár, kemény borítás)

NŐI EGYES, 1. FORDULÓ

Ajla Tomljanovic (ausztrál)–Bondár Anna (magyar) 7:6 (7–0), 6:4