Fucsovics tovább remekel, már negyeddöntős Winston-Salemben

2025.08.20. 23:09
Fotó: Getty Images
Újabb bravúros győzelmet aratott Fucsovics Márton a winston-salemi tenisztornán. A 33 éves magyar játékos két szettben nyert a 14. helyen kiemelt Roberto Bautista ellen, és bejutott a negyeddöntőbe.

 

Fucsovics és Bautista szoros első szettet játszottak. Mindkettejüknek csak egy bréklabdája volt, ám míg a magyar kiválóság sikerrel védte ki ellenfele lehetőségét, Fucsovics kihasználta saját esélyét. Ezzel a brékkel a 33 éves játékosunk 6:4-re megnyerte a játszmát.

A második szettben Fucsovics ugyanolyan összeszedetten teniszezett, mint az elsőben. Sőt, még jobban, hiszen kétszer is elvette riválisa adogatását! Bautista nem tudott mit kezdeni ezzel a lendülettel, Fucsovics 6:3-ra megnyerte ezt a játszmát is, ezzel a találkozót is.

A negyeddöntőben Fucsovics ellenfele az olasz Lorenzo Sonego vagy a spanyol Jaume Munar lesz.

ATP 250-ES TORNA, WINSTON-SALEM
EGYES, 3. FORDULÓ
Fucsovics Márton–Roberto Bautista (spanyol, 14.) 6:4, 6:3

 

