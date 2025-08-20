Fucsovics tovább remekel, már negyeddöntős Winston-Salemben

Fucsovics és Bautista szoros első szettet játszottak. Mindkettejüknek csak egy bréklabdája volt, ám míg a magyar kiválóság sikerrel védte ki ellenfele lehetőségét, Fucsovics kihasználta saját esélyét. Ezzel a brékkel a 33 éves játékosunk 6:4-re megnyerte a játszmát.

A második szettben Fucsovics ugyanolyan összeszedetten teniszezett, mint az elsőben. Sőt, még jobban, hiszen kétszer is elvette riválisa adogatását! Bautista nem tudott mit kezdeni ezzel a lendülettel, Fucsovics 6:3-ra megnyerte ezt a játszmát is, ezzel a találkozót is.

A negyeddöntőben Fucsovics ellenfele az olasz Lorenzo Sonego vagy a spanyol Jaume Munar lesz.

ATP 250-ES TORNA, WINSTON-SALEM

EGYES, 3. FORDULÓ

Fucsovics Márton–Roberto Bautista (spanyol, 14.) 6:4, 6:3