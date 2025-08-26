Fucsovics Márton a US Open előtt: Hallgass a testedre!

– Milyen érzésekkel várta a winston-salemi versenyt, volt önben feldobottság az esküvője után?

– Természetesen volt – felelte a Nemzeti Sportnak Fucsovics Márton, a winston-salemi 250-es ATP-torna győztese, a világranglista 63. helyezettje. – Nagyon boldog napokon, heteken vagyunk túl közösen a feleségemmel. Nagyon jól sikerült az esküvőnk a családunkkal, a barátainkkal. Eddig is sokszor elkísért a versenyekre Nini, de hogy most már a feleségemként teszi, így még különlegesebb. Újult energiával tudtam nekivágni a kisebb szünet után a versenyeknek.

– Röviden összefoglalva: mivel kerekedett az ellenfelei fölé az elmúlt héten?

– Azt éreztem az egész hét folyamán, hogy mentálisan rendben vagyok. A játékom, az erőnlétem rendben volt a nagyon meleg napokon is. Nagyon jól tudtam koncentrálni és a változásokra reagálni meccseken belül is, nem estem kétségbe egy-egy kisebb hullámvölgynél, ami természetes mindenkinél egy mérkőzésen. Végig fókuszált maradtam.

– Mik a legfontosabb okai annak, hogy harminchárom és fél évesen is kiváló fizikai állapotban van?

– Szerencsés alkat vagyok, ez mindig segített. De az utóbbi időszakban, amikor egyre inkább megtaláltak engem is a kisebb-nagyobb sérülések, be kellett látni, hogy fiatalabb én sem leszek, így sokkal nagyobb hangsúlyt kapott a felkészülésemben a rehabilitációs munka, a nyújtások, a fizioterápia. Igyekszünk a csapatommal minél inkább odafigyelni ezekre. Ha van titkos recept, az az, hogy hallgatni kell a testedre.

– Szereti New Yorkot, a város és a torna, a US Open különleges hangulatát?

– Nagyon szeretem a várost és a tornát is. Bár a Grand Slamek közül egyedül a US Openen nem sikerült még a harmadik körnél tovább jutnom, ezen mindenképpen célom változtatni a jövőben. Könnyű dolgom nem lesz, Grand Slamen senkinek nincs. De remélem, sikerül átmentenem a jó formából és játékból New Yorkba is.

– Piros Zsombor említette, hogy az egyik edzésük után mondta neki, most eljön az ő ideje, és tényleg így lett, a főtáblára jutott. Ott ugyan kikapott, de látja benne, hogy magasabbra juthat?

– Zsombi mindig hatalmas szívvel játszik a pályán, főleg tétmeccseken. Örülök neki, hogy sikerült feljutnia a főtáblára, ez önmagában hatalmas dolog, és szurkolok neki, hogy sikerüljön többször is! Ha a sérülések elkerülik, a kemény munkát folytatva szerintem összejöhet neki a jövőben is, nagy küzdő.

– Denis Shapovalov ellen kezd kedden, győzte már le nagy tornán, jó játékos, kellemetlen, balkezes ellenfél. Mi lehet a kulcsa a mérkőzésnek, mire van szüksége a győzelemhez?

– Többször játszottunk már egymás ellen, jól ismerjük a játékát. Shapo is megnyert nemrég egy 250-es tornát Mexikóban, úgy tűnik, ő is jó formában van. De ez egy GS, itt három nyert szett kell a győzelemhez. A kulcs szerintem az lesz, ki tudja jobban fenntartani a koncentrációt a nehezebb pontok után is.

– Talán furcsa a kérdés: elképzelhetőnek tartja, hogy a következő egy-két évben megközelítse a ranglistás karriercsúcsát, a harmincegyedik helyet?

– Ez a célom! Kitűztük az edzőimmel a top ötvenet erre az évre, ahhoz egészen közel kerültem már. Ezért dolgozunk, hogy meccseket nyerjek, a legjobbamhoz a lehető legközelebb játsszak a tornákon. Ha ez megvan, akkor a ranglistás helyem is kúszik majd feljebb. A lehető legjobb játékomat szeretném játszani, erre koncentrálok.