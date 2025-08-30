Babosék legyőzték az amerikai tinédzsereket, bejutottak a legjobb 16 közé a US Openen

A női párosban négyszeres Grand Slam-győztes Babos Tímea és a vegyes párosban egyszeres GS-bajnok, olimpiai bronzérmes Luisa Stefani amerikai tinédzserekkel mérkőzött meg, ugyanis a másik oldalon a 17 éves Iva Jovic és a 19 esztendős Clervie Ngounoue állt. A fiatalok talán kicsit meg is lepték az elején a magyar, brazil kettőst, amely 3:0-s hátrányba került. Ezt követően sikerült hozni a szervagémet, majd ugyan Jovic két röptével két bréklabdát hárított, Babosék a harmadik lehetőségüket kihasználták, így visszajöttek a meccsbe.

Az egyenlítés (ekkor) azonban elmaradt, az amerikai kettős ismét brékelt, de a magyar, brazil duó is, amely aztán love game-mel egalizált. Itt nem volt vége a brékek sorának, ugyanis 4:4-nél ismét ott volt a sansz, és Babos fantasztikus elütése után a labda a vonalon pattant, ezért a következő gémben a szettért lehetett adogatni. Ez sem volt egy könnyű játék, Stefani rontott röptéje után az amerikaiak bréklabdához is jutottak, amit sikerült hárítani, majd az ellenfél hibája után megjött az első játszmalabda, Stefani röptéje pedig ekkor már pontos volt. 6:4

Babosék love game-mel kezdték a második szettet, ráadásul fogadóként, majd nehéz adogatójátékkal megerősítették brékelőnyüket, ami aztán el is ment, mert az amerikai kettős visszabrékelt, Jovic remek elütéssel használta ki a második lehetőségüket. 3:3-nál jött az újabb esély, és a magyar, brazil kettős a harmadikkal tudott élni, amikor Jovic szélesre ütötte a labdát. Az adogatójáték ezúttal könnyebb volt, majd két meccslabdája is volt honfitársunknak és partnerének, de ki kellett szerválni a mérkőzést. Ez nem is okozott gondot, három újabb meccslabda adódott a páros előtt, Stefani pedig az elsőnél beütötte a lecsapást. 6:4

„Két feltörekvő, jó játékossal találkoztunk, akik mindketten juniorszupersztárok voltak, világelső, illetve Grand Slam-győztes ellenfelünk volt, akik tudnak teniszezni, egyikük ráadásul már a felnőttek között is top százas” – értékelt a találkozó után a magyar szövetség közösségi oldalán Babos Tímea.

Mint az MTI írja, a magyar játékos elmondta, a meccs elején az ellenfeleik meglepték őket, mert más taktikával léptek pályára, mint amire készültek, de összeszedték magukat és a lassú kezdés után a fontos helyzetekben jól, bátran és taktikusan teniszeztek.

„A rutinunknak és a kiegyensúlyozottságuknak köszönhetően tudtunk győzni” – összegzett 32 éves teniszező, aki a szervajátékával nem volt elégedett, így azon vasárnap „dolgozni fog”.

A Babos, Stefani kettős 1 óra 38 perc játék után ott van a 3. fordulóban, vagyis a legjobb 16 között. A következő ellenfél a kínai Hszü Ji-fan és Jang Csao-Hszüan lesz, akiket nyáron a montreali és a cincinnati mestertornán is döntő rövidítés után vertek meg.

US OPEN, NEW YORK (40 412 800 dollár, kemény pálya)

NŐI PÁROS, 2. FORDULÓ

Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 11.)–Iva Jovic, Clervie Ngounoue (amerikaiak) 6:4, 6:4