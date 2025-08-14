Nemzeti Sportrádió

Babosék búcsúztak Vondrousováék ellen Cincinnatiben

B. A. P.B. A. P.
Vágólapra másolva!
2025.08.14. 06:52
null
Babos Tímea és Luisa Stefani kiestek Cincinnatiben (Fotó: Getty Images)
Címkék
Cincinnati női tenisz Markéta Vondrousová Peyton Stearns Babos Tímea
Babos Tímea kiesett a brazil Luisa Stefanival, miután két szettben kikapott Markéta Vondrousová, Peyton Stearns cseh, amerikai kettőstől a cincinnati WTA-mestertorna 2. fordulójában.

Ugyan Babos Tímea és Luisa Stefani döntő rövidítés után sikerrel vette a Hszü Ji-fan, Jang Csao-Hszüan kínai párost az első fordulóban, a legjobb nyolc közé nem jutottak. 

A magyar idő szerint szerda hajnalban induló találkozó első szettjét fél óra alatt húzta be a Markéta Vondrousová, Peyton Stearns kettős. A második játszmában 4:3-as állásnál az eső miatt félbeszakadt mérkőzést csütörtök hajnalban folytatták, Babosék azonban nem tudtak fordítani, a másoik szettet is 6:3-ra elvesztették, így 1 óra 12 perc játékidő alatt szenvedtek vereséget.

A cseh, amerikai kettős a legjobb négy közé az olasz Sara Errani, Jasmine Paolini párossal csatázik.

ATP ÉS WTA 1000-es TORNA, CINCINNATI (5 152 599 dollár, kemény pálya)
NŐI PÁROS, 2. FORDULÓ
Markéta Vondrousová, Peyton Stearns (cseh, amerikai)–Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 7.) 6:3, 6:3

Cincinnati női tenisz Markéta Vondrousová Peyton Stearns Babos Tímea
Legfrissebb hírek

Babosék az áramszünet után fordítottak, és továbbjutottak Cincinnatiben

Tenisz
2025.08.12. 01:30

Az első körben búcsúztak Stollárék Cincinnatiben

Tenisz
2025.08.10. 22:36

Kiesett Bondár Anna Cincinnatiben

Tenisz
2025.08.08. 20:50

Gálfi Dalma a főtábla küszöbén Cincinnatiben

Tenisz
2025.08.06. 09:01

Babos és Stefani nagy csatában kikapott a montreali teniszversenyen

Tenisz
2025.08.01. 20:49

Stollárék két szoros szettben kikaptak Gaufféktól a montreali teniszversenyen; Babosék továbbjutottak

Tenisz
2025.07.31. 03:00

Bondár Anna szettelőnyről kapott ki a varsói tenisztornán

Tenisz
2025.07.30. 17:15

De Minaur győzelmével ért véget a washingtoni tenisztorna

Tenisz
2025.07.28. 09:44
Ezek is érdekelhetik