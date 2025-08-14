Babosék búcsúztak Vondrousováék ellen Cincinnatiben

Ugyan Babos Tímea és Luisa Stefani döntő rövidítés után sikerrel vette a Hszü Ji-fan, Jang Csao-Hszüan kínai párost az első fordulóban, a legjobb nyolc közé nem jutottak.

A magyar idő szerint szerda hajnalban induló találkozó első szettjét fél óra alatt húzta be a Markéta Vondrousová, Peyton Stearns kettős. A második játszmában 4:3-as állásnál az eső miatt félbeszakadt mérkőzést csütörtök hajnalban folytatták, Babosék azonban nem tudtak fordítani, a másoik szettet is 6:3-ra elvesztették, így 1 óra 12 perc játékidő alatt szenvedtek vereséget.

A cseh, amerikai kettős a legjobb négy közé az olasz Sara Errani, Jasmine Paolini párossal csatázik.

ATP ÉS WTA 1000-es TORNA, CINCINNATI (5 152 599 dollár, kemény pálya)

NŐI PÁROS, 2. FORDULÓ

Markéta Vondrousová, Peyton Stearns (cseh, amerikai)–Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 7.) 6:3, 6:3