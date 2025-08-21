Alessandro Costacurta szerint bajnok lehet a Milan

A bajnoki címet hétszer, a Bajnokok Ligáját ötször nyerte meg a Milannal Alessandro Costacurta. Az utolsó scudettóját 2004-ben hódította el, és beszédes, hogy azóta mindössze kétszer (2011, 2022) lett aranyérmes a korábban sikert sikerre halmozó csapat. Az előző kiírásban csak a nyolcadik helyen végeztek a milánóiak, nyilvánvalóvá vált, hogy vérfrissítésre van szükség. A kispadra 2014 után visszatért Massimiliano Allegri, és érkezett mások mellett Ardon Jashari az FC Bruges-től, Samuele Ricci a Torinótól, Pervis Estupinán a Brightontól, na meg Luka Modric a Real Madridtól. A 39 éves középpályástól Alessandro Costacurta is sokat vár, a korábbi kiváló hátvéd úgy érzi, hogy egykori csapata olyan jól erősített, hogy akár a bajnok is lehet.

„Az aranyérmet kell megcélozni – jelentette ki határozottan a La Gazzetta dello Sportnak adott interjújában a vb-ezüstérmes, 59 éves futballista. – Nem a Milan a legfőbb esélyes, de előnyt jelenthet számára, hogy nem indul a nemzetközi kupákban, csak heti egy mérkőzést játszik, és kevésbé lesz fáradt, mint a riválisok. Massimiliano Allegri érkezése is lendületet adhat az együttesnek, igaz, kell egy kis idő, amíg teljesen meg tudja valósítani az elképzeléseit. A Bari elleni, kettő nullára megnyert kupatalálkozón tetszett a csapat hozzáállása, biztató volt, amit láttam, és a nyári erősítések is jól sikerültek. Luka Modric érkezése önmagában nagyon sokat jelent. Óriási sikereket ért el, győztes típus, nem véletlen, hogy a kupameccsen két mozdulattal elvarázsolta a drukkereket. Egyből láthatták a szurkolók, hogy mit adhat a csapatnak. Neki is előnyére válhat, hogy csak heti egy meccset kell játszania, emberileg pedig hiszek Zvonimir Bobannak, aki már harminc éve azt mondja, hogy Modric nemcsak bajnok, de kivételes személyiség is. Ami a többieket illeti, Samuele Riccinek szintén nagy rajongója vagyok, Ardon Jashari minőségi játékos, Pervis Estupinán pedig már a Brightonban is bizonyította, hogy mennyire technikás, erős futballista, aki képes bejátszani az egész pályát. Ő kissé talán alulértékelt igazolás, ám én bízom benne, és optimistán várom a bajnoki rajtot.”

A Milan szombaton, a Cremonese ellen kezd a bajnokságban, és papíron nem jelenthet gondot a három pont megszerzése, a bajnoki versenyfutásban viszont a címvédő Napoli mellett az Internazionale és a Juventus is nagy kihívója lehet.

Szerda reggel Gianluigi Buffon és Leonardo Bonucci társaságában az olasz szövetségi kapitány, Gennaro Gattuso is meglátogatta egykori csapatát, az AC Milant. A világbajnok középpályás 1999 és 2012 között játszott a milánóiaknál, a bajnoki címet és a Bajnokok Ligáját is kétszer nyerte meg a csapattal. Edzőként viszont a Napolival megnyert Olasz Kupán kívül nem tud jelentős eredményt felmutatni, sőt, a legtöbb helyen leszerepelt, így kérdés, mire megy majd az olasz válogatott élén. A 47 éves szakvezető szeptember 5-én, az Észtország elleni vb-selejtezőn mutatkozik be a nemzeti csapat élén. Gennaro Gattuso is meglátogatta a Milant

OLASZ SERIE A

1. FORDULÓ

Szombat

18.30: Genoa–Lecce

18.30: Sassuolo–Napoli (Tv: Arena4)

20.45: Milan–Cremonese (Tv: Arena4)

20.45: Roma–Bologna

Vasárnap

18.30: Cagliari–Fiorentina

18.30: Como–Lazio (Tv: Arena4)

20.45: Atalanta–Pisa

20.45: Juventus–Parma (Tv: Arena4)

Hétfő

18.30: Udinese–Hellas Verona (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Torino (Tv: Arena4)