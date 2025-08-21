Magyar utánpótlás-válogatott védővel erősített a Zalaegerszeg – hivatalos

Bodnár Gergő a ZTE-nél folytatja pályafutását, számol be a hírről a klub honlapja. A 2005-ös születésű játékos már fiatalon az Angliában nevelkedett, itt ismerkedett meg a labdarúgással is. Ifjúsági pályafutását a Perborough Unitednél kezdte, majd megfordult a Kettering Townnál és a Barwellnél is.

2024 júliusában tért vissza Magyarországra, a Vasas színeiben kilenc meccsen lépett pályára az NB II-ben. A jobb hátvéd pozícióban és a középpályán egyaránt bevethető játékos többször is lehetőséget kapott a korosztályos válogatottakban is.

A ZTE 2+1 éves szerződést kötött Bodnárral.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Nova Iguacu – Brazília), Bakti Balázs (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg), Zan Mauricio Lalovic (szlovén, NK Nafta – Szlovénia), Nagy Zsombor (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Joao Victor (Joao Victor Vieira Ferreira Sousa, brazil, Ceará – Brazília), Bodnár Gergő (Vasas, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes de La Plata – Argentína, legutóbb kölcsönben: Independiente Rivadavia – Argentína), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, ismét kölcsön), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica), Skribek Alen (Paksi FC)

Kölcsönből visszatértek: Huszti András (Videoton FC Fehérvár), Klausz Milán (NK Nafta – Szlovénia), Papp Csongor (Szentlőrinc), Senkó Zsombor (NK Nafta – Szlovénia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Wolf Gergő

Kiszemeltek: –

Távozók: Marko Cubrilo (bosnyák, Radnik Bijeljina – Bosznia-Hercegovina), Anderson Esiti (nigériai, Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Sztefanosz Evangelu (görög, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Jack Ipalibo (nigériai, Torreense – Portugália, szabadon igazolhatóként), Medgyes Sinan (magyar-szlovák, Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Bojan Szankovics (szerb-horvát, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Szafronov (ukrán, Unirea Slobozia – Románia, szabadon igazolhatóként), Szalay Szabolcs (FK Csíkszereda – Románia, legutóbb kölcsönben NK Nafta – Szlovénia), Sajbán Máté (Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Németh Ervin (NK Nafta – Szlovénia)

Kölcsönből visszatért klubjához: Almási László (szlovákiai, Baník Ostrava – Csehország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –