Fallabda Eb: Chukwu Hannah kikapott a nyolcaddöntőben

A magyar játékosnak az első körben nem kellett pályára lépnie, majd szerdán kora délután a spanyol Sofia Mateost verte magabiztosan, ezzel a legjobb 16 közé jutott. Csütörtökön az első helyen kiemelt belga Tinne Gilisszel csapott össze, akitől három szettben kapott ki. A folytatásban a 9-16. helyért játszik majd, először a német Saskia Beinhardttal, még csütörtökön.

A szombatig tartó kontinenstornán 38 ország 89 fallabdázója vesz részt.

FALLABDA

EGYÉNI EURÓPA-BAJNOKSÁG (Chartres)

NŐK, NYOLCADDÖNTŐ

Tinne Gilis (belga, 1.)–Chukwu Hannah 3:0 (3, 9, 2)

A TOVÁBBI PROGRAM

FÉRFIAK

NYOLCADDÖNTŐ

11.20: Farkas Balázs–Louai Hafez (svájci)

A 17-24. HELYÉRT

15.20: Simon Dániel–Dmitro Serbakov (ukrán)

NŐK

A 33-38. HELYÉRT

16.40: Csókási Gabriella–Riina Koskinen (finn)

A 9-16. HELYÉRT

17.40: Chukwu Hannah–Saskia Beinhardt (német) 17.40