Fallabda Eb: Chukwu Hannah kikapott a nyolcaddöntőben

A magyar játékosnak az első körben nem kellett pályára lépnie, majd szerdán kora délután a spanyol Sofia Mateost verte magabiztosan, ezzel a legjobb 16 közé jutott. Csütörtökön az első helyen kiemelt belga Tinne Gilisszel csapott össze, akitől három szettben kapott ki. A folytatásban a 9-16. helyért játszik majd, először a német Saskia Beinhardttal, még csütörtökön.
A szombatig tartó kontinenstornán 38 ország 89 fallabdázója vesz részt.
FALLABDA
EGYÉNI EURÓPA-BAJNOKSÁG (Chartres)
NŐK, NYOLCADDÖNTŐ
Tinne Gilis (belga, 1.)–Chukwu Hannah 3:0 (3, 9, 2)
A TOVÁBBI PROGRAM
FÉRFIAK
NYOLCADDÖNTŐ
11.20: Farkas Balázs–Louai Hafez (svájci)
A 17-24. HELYÉRT
15.20: Simon Dániel–Dmitro Serbakov (ukrán)
NŐK
A 33-38. HELYÉRT
16.40: Csókási Gabriella–Riina Koskinen (finn)
A 9-16. HELYÉRT
17.40: Chukwu Hannah–Saskia Beinhardt (német) 17.40