Nemzeti Sportrádió

Fallabda Eb: Chukwu Hannah kikapott a nyolcaddöntőben

V. J./MTIV. J./MTI
Vágólapra másolva!
2025.08.21. 11:43
null
Chuwku Hannah (fotó: kemma.hu, archív)
Címkék
fallabda Chukwu Hannah fallabda Eb
Chukwu Hannah vereséget szenvedett a nyolcaddöntőben a franciaországi Chartres-ban zajló egyéni fallabda Európa-bajnokságon.

A magyar játékosnak az első körben nem kellett pályára lépnie, majd szerdán kora délután a spanyol Sofia Mateost verte magabiztosan, ezzel a legjobb 16 közé jutott. Csütörtökön az első helyen kiemelt belga Tinne Gilisszel csapott össze, akitől három szettben kapott ki. A folytatásban a 9-16. helyért játszik majd, először a német Saskia Beinhardttal, még csütörtökön.

A szombatig tartó kontinenstornán 38 ország 89 fallabdázója vesz részt.

FALLABDA
EGYÉNI EURÓPA-BAJNOKSÁG (Chartres)
NŐK, NYOLCADDÖNTŐ
Tinne Gilis (belga, 1.)–Chukwu Hannah 3:0 (3, 9, 2)

A TOVÁBBI PROGRAM
FÉRFIAK
NYOLCADDÖNTŐ
11.20: Farkas Balázs–Louai Hafez (svájci)
A 17-24. HELYÉRT
15.20: Simon Dániel–Dmitro Serbakov (ukrán)

NŐK
A 33-38. HELYÉRT
16.40: Csókási Gabriella–Riina Koskinen (finn) 
A 9-16. HELYÉRT
17.40: Chukwu Hannah–Saskia Beinhardt (német) 17.40

 

fallabda Chukwu Hannah fallabda Eb
Legfrissebb hírek

Fallabda Eb: Csókási Gabriella kikapott, Simon Dániel és Chukwu Hannah továbbjutott

Egyéb egyéni
20 órája

Világjátékok: ezüstérmes a fallabdázó Farkas Balázs

Egyéb egyéni
2025.08.12. 14:44

Világjátékok: döntős a fallabdázó Farkas Balázs

Egyéb egyéni
2025.08.11. 17:25

Világjátékok: elődöntős a fallabdázó Farkas Balázs

Egyéb egyéni
2025.08.10. 15:42

Világjátékok: a nyolc közé jutás a célja a fallabdázó Farkas Balázsnak

Egyéb egyéni
2025.08.07. 09:30

Fallabda: Chukwu Hannah és Farkas Balázs az országos bajnokok

Egyéb egyéni
2025.06.08. 19:50

Kilencedik lett az Eb-n, megőrizte élvonalbeli tagságát a magyar fallabda-válogatott

Egyéb egyéni
2025.05.03. 12:59

Fallabda Európa-bajnokság: mindkét csoportmeccsét elvesztette a magyar csapat

Egyéb egyéni
2025.04.30. 18:21
Ezek is érdekelhetik