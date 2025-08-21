Nemzeti Sportrádió

Copa Sudamericana: félbeszakadt a nyolcaddöntő argentin–chilei párharca

2025.08.21. 08:47
Szurkolói rendbontás miatt félbeszakadt a nyolcaddöntő Buenos Airesben (Fotó: AFP)
Szurkolói rendbontás miatt félbeszakadt az Independiente és az Universidad de Chile szerdai mérkőzése a labdarúgó Copa Sudamericana nyolcaddöntőjében.

A Buenos Aires-i találkozónak, amely az argentin és a chilei csapat párharcának visszavágója volt, a második félidőben kellett véget vetni, amikor összecsapások törtek ki a két szurkolótábor között. A játékosok a fokozódó veszély miatt elhagyták a pályát és már nem is jöttek vissza. A mérkőzés 1–1-re állt, a párharcban pedig a chilei együttes vezetett 2–1-re.

A dél-amerikai sportági szövetség (CONMEBOL) jelezte, hogy a meccset törölték, mivel nincsenek meg a biztonsági garanciák a rendező klub és a helyi hatóságok részéről. Az esetet a jogi és a fegyelmi testület vizsgálja.

 

