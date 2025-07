Babosék két szettben kikaptak a vegyes páros wimbledoni elődöntőjében

Az első hangosnak mondható reakciót Babos Tímea váltotta ki a 12-es pálya közönségéből, amikor az első játékban Sem Verbeek nem túl jól sikerült átemelési kísérletét megpróbálta lecsapva pontra váltani, de nem találta el a pályát a ziccerből, a labda kis túlzással a lelátón landolt. Ez a hiba aztán nyomot is hagyott párosban négyszeres GS-tornagyőztes kiválóságunkon, a következő labdamenetben hosszút ütött, ezzel pedig meg is nyerte az első játékot a holland, cseh kettős. Sőt, gyorsan brékelőnybe is került – Siniakováék többször is hibára kényszerítették Babost és Pavicot, s adogatóelőnyből fordítva nyerték meg a második játékot. Még negyedóra sem telt el a mérkőzésből, s Verbeekék már 3:0-ra vezettek, a párosban tízszeres GS-tornagyőztes Siniaková magabiztosan, 15-re hozta a szerváját, aztán Babos első adogatásával végre sikerült feliratkoznia az eredményjelzőre a 8. kiemelt magyar, horvát duónak. Ez aztán némiképp jót is tett Baboséknak, feljavult a játékuk, ám nem sikerült a visszabrékelés, sőt Pavic adogatásakor kettő, Babos szervajátékánál három fogadóelőnyt kellett hatástalanítaniuk, sikerrel. Amikor pedig Verbeek a játszmáért adogathatott 5:3-nál, három bréklabdához jutottak Babosék, de végül a holland hozta az adogatását és ezzel a 40 percig tartó szettet is.

A második felvonás más forgatókönyv szerint alakult: elmaradt a korai brék, sőt, sokáig bréklabdát sem hozott a játék, ellenben színvonalas játékot és remek pontokat igen, a közönség többször nyílt színi tapsban tört ki egy-egy labdamenet végén. Végül Siniaková második adogatójátékánál, Babosék 4:3-as vezetésénél jött az első bréklabda, ám a négy játékos közül az egyetlen GS-tornagyőzelem nélküli, Verbeek egy röptével hárítani tudta. Utána ritkán látható jelenet következett. A szervához készülő cseh játékos vette észre, hogy Pavic széles fogadását követően a székbíró rossz eredményt mondott be, s a pálya melletti eredményjelzőn is Babosék kapták az ezért járó pontot. A javítás után Siniaková pedig hozta is a játékot, 4:4. A 11. játékban, Babos adogatásánál aztán a holland, cseh páros is bréklabdához jutott – nem is egyszer, s a másodikat már nem is sikerült hárítani, épp Babos talált a hálóba Siniaková fogadása után. Egy óra 23 perc játék után Katerina Siniaková a mérkőzésért szerválhatott, és ugyan egy kettős hibát is ütött, végül csak sikerült meccslabdáig eljutnia, s már az elsőt meg is csinálta: szerváját Babos hosszúra fogadta, így eldőlt, hogy a cseh, holland egység játszhat a csütörtöki döntőben.

A 32 éves soproni teniszező női párosban még versenyben van, szerdán vívja a negyeddöntőt a brazil Luisa Stefani oldalán. Akkor szintén Siniaková áll majd a háló túloldalán, akit első helyen emeltek ki az amerikai Taylor Townsenddel együtt.

WIMBLEDON, LONDON (53 550 000 font, fű)

VEGYES PÁROS, ELŐDÖNTŐ

Sem Verbeek, Katerina Siniaková (holland, cseh)–Mate Pavic, Babos Tímea (horvát, magyar, 8.) 6:3, 7:5