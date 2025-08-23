Nemzeti Sportrádió

Carlos Alcarazé a legnagyobb bevétel a teniszezők között

2025.08.23.
Carlos Alcaraz kereste a legtöbbet az elmúlt egy évben (Fotó: Getty Images)
tenisz Carlos Alcaraz Cori Gauff
A világ tíz legjobban fizetett teniszezője együttesen becslések szerint 285 millió dollárt keresett az elmúlt 12 hónapban sportteljesítményének és a pályán kívüli bevételeinek köszönhetően – írta az amerikai Forbes magazin legfrissebb összeállításában.

 

A „közös vagyon” 16 százalékos növekedést jelent a tavalyi 246 millió dolláros összbevételhez képest. 

A legújabb listát a spanyol Carlos Alcaraz vezeti 48,3 millió dollárral, őt a jelenlegi férfi világranglista-vezető olasz Jannik Sinner követi (47,3 millió dollár), míg a harmadik helyet női teniszező, az amerikai Cori Gauff foglalja el (37,2 millió dollár), megelőzve a szerb Novak Djokovicsot (29,6 millió dollár) és az aktuális női világelsőt, a fehérorosz Arina Szabalenkát (27,4 millió dollár). 

A Forbes a lajstrom kapcsán megjegyezte, hogy a mostani összeg közel sem éri el a teniszezők 2020-ban felállított 10-es rekordját, amely 343 millió dollárt tett ki.

 

