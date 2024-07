Nem sikerült „az olasz meló” Fucsovicsnak Wimbledonban

Utóbbihoz hozzá kell tenni, az idei sorsolások igencsak nagy próbatétel elé állították őt, az Australian Openen a 13. kiemelt bolgár Grigor Dimitrovot, a Roland Garroson a kilencedik kiemelt görög Sztefanosz Cicipaszt kapta a nyitó körben. Valamint nem felejthetjük, hogy Fucsovicsot már a párizsi majortornát megelőző néhány hétben is kézsérülés hátráltatta, majd kihagyta a stuttgarti, a hallei és a mallorcai füves tornát is júniusban, vagyis ezen a borításon szerzett idei meccsrutin nélkül érkezett Wimbledonba.

Az angol nyílt teniszbajnokság első fordulójában Matteo Berrettinit (59.) kapta – az olasz játékos elleni meccs úgy sem tűnt sétagaloppnak, hogy korábbi két idei ellenfeléhez képest Fucsovics ezúttal nem kiemelt riválissal kezdhetett. Berrettini 2021-ben döntőzött Wimbledonban, még vezetett is Novak Djokovics ellen, ám végül elbukta pályafutása eddigi egyetlen majordöntőjét – tegyük hozzá érdekességképp, hogy Fucsovics ugyanitt, ugyanekkor negyeddöntőt játszhatott, mely eddigi karrierje legjobb GS-szereplése, és ugyanúgy Djokovics állta az útját, valamint 2010-ben junior majortorna-győzelmet szerzett az angol gyepeken.

A két és fél éve még világranglista-6. Berrettini tavaly számos sérüléssel, a combizmával és a csuklójával is bajlódott, mígnem augusztus végén, a US Open második fordulójában csúnyán kifordult a jobb bokája, és feladta a találkozót a francia Arthur Rinderknech ellen – ezután idén márciusig nem is játszott, addigra pedig kiesett a legjobb 150-ből. Visszatérése óta viszont három döntőt is játszott, az áprilisi, marrákesi salakos 250-es tornán győzött, mely karrierje nyolcadik ATP-serlege – négyet salakon, négyet füvön nyert. Utóbbi borításon 80 százalékos a győzelmi aránya.

A két játékos korábban kétszer találkozott, 2018-ban egy irvingi challengertornán az olasz, 2019-ben, a szófiai 250-esen (melyen aztán döntőig menetelt) a magyar teniszező nyert – a hétfői győzelemmel 2–1-re Berrettini áll jobban egymás elleni párharcukban.

Magabiztos adogatójátékokat láthattunk a nyitó felvonásban, Fucsovics pariban volt ellenfelével – olyannyira, hogy 5:5-nél kétszer is breaklehetőséghez jutott, ezzel valós esély nyílt előtte, hogy játszmaelőnybe kerüljön, ám Berrettini mindkettőt hárította, majd semmire hozta adogatását, és miután a rövidítésben 3–3-nál Fucsovics szélesre ütött egy labdát, behúzta a további labdameneteket és megnyerte a szettet. Ez a lendület hamarosan 2–0-s szettelőnyt teremtett az olasznak – már az első játékban három breaklabdája volt, és Fucsovics hiába védte ki valamennyit, hozva az adogatását, a későbbiekben két szervajátékát is elveszítette, és dupla breakhátránnyal vesztette el a második játszmát.

A nyíregyházi születésű játékos a harmadik felvonásra összekapta magát, 2:1-nél elvette ellenfele adogatását, majd három breaklabdája volt az 5:1-hez – ezeket nem értékesítette, de így sem forgott veszélyben a szépítése, miközben a negyedik játszma előtt Berrettini kezelést kért, a hátát masszírozták. Egy fizikailag nem teljesen topon lévő ellenféllel akár meg is fordulhatott volna a találkozó menete Fucsovics javára, de végül az ápolási szünet jót tett az olasznak, Berrettini egymás után ütötte a nyerőket, Fucsovics pontatlanabb lett – egy kettős hiba után Berrettini breakelőnybe került, melyet hamarosan megkettőzött, és bár 1:5-nél a magyar teniszező három breaklabdával próbált meccsben maradni, ezek kihasználatlanok maradtak, így az olaszé lett a találkozó.

TENISZ WIMBLEDON (50 millió font, füves pálya)

FÉRFI EGYES

Marozsán Fábián–Jan-Lennard Struff (német) 4:6, 7:6 (7–4), 2:6, 3:6

Fucsovics Márton–Matteo Berrettini (olasz) 6:7 (3–7), 2:6, 6:3, 1:6