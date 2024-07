Wimbledon: Marozsán négy szettben kikapott Strufftól ; Fucsovics nagyon küzd Berrettinivel

Cikkünk frissül!

TENISZ WIMBLEDON (50 millió font, füves pálya)

FÉRFI EGYES

Marozsán Fábián–Jan-Lennard Struff (német) 4:6, 7:6 (7–4), 2:6, 3:6

Fucsovics Márton–Matteo Berrettini (olasz) 6:7 (3–7), 1:3 – élőben az NSO-n!

Az alanyi jogon főtáblás Marozsán Fábiánnak (45.) és Fucsovics Mártonnak (69.) sem egyszerű a sorsolása, Fucsovics­nak kimondottan nehéz – mindketten már hétfőn pályára is lépnek. Marozsán az áprilisban Münchenben első ATP-tornáját megnyerő német Jan-Lennard Struff-fal (41.) csap össze, a győztes a 32. kiemelt kínai Csang Csi-csennel találkozhat a második körben. Fucsovics a 2021-es wimbledoni döntőst, az olasz Matteo Berrettinit (60.) kapta, ha őt felülmúlja, a világelső Sinnerrel kellene meccselnie a következő fordulóban.

MAROZSÁN–STRUFF 4:6, 7:6 (7–4), 2:6, 3:6

Marozsán és Struff eddig kétszer találkoztak az elmúlt két novemberben: 2022-ben a pozsonyi challenger tornán Marozsánnál a nála tíz évvel idősebb Struffot legyőzte három játszmában, aztán tavaly Szófiában a 34 éves német – szintén döntő szettben – visszavágott.

Marozsán kezdte a szervát és jól kontrollált adogatójátékkal ellenfelének mindössze két pontot adva hozta a játékot, s megszerezte a vezetést, majd fogadóként rögtön bréklabdához jutott az idegesen kezdő német ellen, és ki is használta a hibáját, így öt perc játék után már 2:0-ra vezetett. Marozsán második adogatójátékát stílusos keretbe foglalta: ásszal kezdte, és ásszal zárta, és ugyan közte a német bréklabdához jutott, ám egy nyerő röptével és egy jó tenyeressel adogatóelőnyhöz jutott, majd jött a második ász. A negyedik játékban a német is feliratkozott az eredményjelzőre, egyetlen pontot engedélyezett a magyar éljátékosnak, 3:1. Marozsán viszonylag gyorsan eljutott 40:0-ig, aztán viszont Struff két szép ponttal feljött, de a magyar játékos egy szép röptével le is zárta a játékot, 4:1. A hatodik játékban 30:15-nél Struff is megütötte az első ászát, majd egy fogadhatatlan szervával 4:2-re szépített – mindössze 20 perc játék után. Struff a hetedik játékban többször is felvillantott valamit tudásából, így nem meglepő, hogy bréklabdához jutott, amit Marozsán hosszú fonákjával ki is használt, 4:3. Struff elkapta a fonalat, Marozsán erejéből ebben a játékban csak egy szép fonák elütéssel szerzett pontra futotta, 4:4. Ha egy üzlet beindul, márpedig Struff üzlete most például beindult, gyorsan két bréklabdához jutott, és a másodikból hozta is a játékot, majd a szettért adogathat. Ezt pedig meg is oldotta, többek között egy ásszal, egy ászt érő nyerő szervával, valamint azzal, hogy a végén Marozsán a hálóba fogadta az adogatást. 4:6.

Nagyjából ennyi ideig tartott a 12-es pályán Maria Szakkarinak, hogy megszerezze az első játszmát McCartney Kessler ellen, ezt a meccset követi majd a Fucsovics–Berrettini találkozó.

A második játszmában is Marozsán adogatott először és most is 30-ra hozta az első játékot. Fogadóként kicsit változtatott a játékán a magyar, és hátrébb állva fogad, de Struff így is hozza a játékot, 1:1. Marozsán megüti a meccs első kettős hibáját, s a játék során első ejtésével hárítja Struff bréklabdáját, s végül hozza is a játékot, 2:1. Struff semmire nyeri a játékot, nem igazán alakult ki egy labdamenet sem, majd Marozsán is csak egy pontot enged a németnek, 3:2. Struff is üt egy kettőshibát, ez volt Marozsán harmadik fogadópontja a második játszmában, 3:3. Marozsán adogatóként ismét magabiztos, két labdamenetben is szépen futtatta a németet, 4:3. Marozsán megpróbálta kizökkenteni a ritmusából Struffot egy challenge-dzsel, de csak egy újabb kettős hibába tudja belehajszolni a németet, a játék elvesztésébe nem, 4:4. Marozsán nem akart lemaradni a kettős hibák terén, majd két bréklabdához jut a Struff, és a másodikat Marozsán újabb rossz challenge után már hozza, így ismét a játszmáért adogathat. 4:5. Fogadóként Marozsán remekül játszik most, három bréklabdához jut, az első kettőt ásszal hárítja a német, a harmadiknál pedig szélesre üt Struff, 5:5! Marozsán és Struff is két nyerővel kezd, aztán a német hibázik kettőt, ami azt jelenti, hogy a szettben maradásért kell adogatnia. Struff 10. ásza után 30:30-nál jön a 11. ász is, és végül tie-breakre menti a játszmát a német. 6:6. Struff rögtön elcseni Marozsán nyitó adogatását, de Marozsán visszabrékel, majd a térfélcsere előtt is fogadóként szerez pontot, így 4–2-re vezet, majd két remek adogatás után 6–3-nál két játszmalabdához jut! A másodikat pedig meg is csinálja, miután Struff világgá üt egy lendített tenyerest. 7–4!

Struff a korábbiaknál sokkal nehezebb adogatójátékkal kezd, Marozsán többször is jól futtatta a németet, aki végül begyűjti a játékot. Sőt, lendületbe is jött a német, hamar két bréklabdához jut, de Marozsán mindkettőt hárítja, s hozza a játékát, 1:1. Struff adogatóként megint érinthetetlenné vált, de szerencsére Marozsán is biztos kézzel szervál, 2:3. A hatodik játékban Struff brékelt, és ugyan nehezen, de hozta a saját szerváját is, 2:5. Fogadóként pedig villámgyorsan három játszmalabdáig jutott a német, végül egy kettős hibával zsebre vágta a harmadik szettet. 2:6.

A negyedik játszmát Struff megnyert adogatójátéka nyitotta, és Marozsán is biztos kézzel adogatott, 1:1. A harmadik játszmában először Struff remegett meg adogatóként, amikor kettős hibát ütött a harmadik játékban, de ez kevés volt a brékhez, 1:2. Marozsán adogatóként a negyedik játékban hamar két bréklabdához engedte Struffot, aki nem is restelte kihasználni a másodikat, s ezzel a negyedikben is brékelőnybe került. Struff beüti a hetedik kettőshibáját is, és végül Marozsán feljön egyenlőig, sőt kétszer is bréklabdához jut, de Struff hárítja mindkettőt, s végül meglép 4:1-re. Adogatóként aztán Marozsán megnyeri a meccs talán legszebb pontját, majd Struff elhasználja az utolsó challenge-ét is, 2:4. A németet már csak egy játszma választja el a győzelemtől miután gyortsan hozta az újabb adogatását. 2:5. Marozsán a meccsben maradásért adogat. El is engedi a kezét, és végül egy ásszal hozza a szerváját, 3:5. Brékelni kéne a meccsben maradásért Marozsánnak... Kettős hiba a némettől, de ez sem segít sajnos a magyar éljátékoson, Struff az első meccs labdáját kihasználja, 3:6.

Marozsán ezzel búcsúzott az idei Wimbledontól, ahol még mindig várat magára az első főtáblás győzelme.

FUCSOVICS–BERRETTINI 6:7 (3–7), 1:3

Szakkari magabiztosan nyerte a második szettet, hamarosan kezd Fucsovics. Berrettini és Fucsovics eddig egy alkalommal találkozott egymással: a 2019-es szófiai randevújukat Fucsovics nyerte döntő játszmában.

Berrettini kezdte az adogatást és nagyon magabiztosan vágott neki, Fucsovicsnak egy pontot hagyott az olasz, és bevágott egy ászt is, majd két bréklabdához jutott Berrettini a második játékban, de ezeket Fucsovics hárította, ráadásul közte volt egy parádés átemelés, ami a vonalon landolt, Berrettini pedig lábai között próbálta meg visszatenni, de a hálót találta el, s végül négy bréklabdát hárítva hozta Fucsovics az adogatását. 1:1. Berrettini nem hagyott lehetőséget Fucsovicsnak a bréklehetőségre, s a magyar játékos is stabilizálta a szervajátékát, 2:2. Berrettini után Fucsovics is simán, sőt, utóbbi semmire hozza az adogatójátékát, 3:3. Az olasz újabb magabiztos adogatójátékára válaszképp Fucsovics egy pontot enged, 4:4. Továbbra is magabiztosan adogatnak a felek, bréklabdát a második játék óta nem láttunk, de fogadópontot is alig, 5:5. A 11. játékban viszont annál inkább jöttek a fogadópontok, Fucsovics két bréklabdához is jutott, ám az olasz mindkettőt hárította és egy ásszal végül lezárta a játékot. 5:6. A 12. játékban Fucsovics villámgyorsan semmire hozta a játékát – a végén egy ász, majd egy pazar rövidítés, és jöhetett a tiebreak. Ezt Berrettini kezdte, de az első pont Fucsovicsé lett, igaz, azonnal le is adta az előnyét, s innentől kezdve a térfélcseréig adogatópontok születtek. Utána viszont Fucsovics egy ütemet kivárt egy tenyeresénél, így szélesre szállt a labda, s ez később végzetesnek bizonyult, mert az olasz végigvitte az előnyét, s 55 perc után nyerte az első játszmát.

A második játszma elején úgy tűnt, még bőven benne maradt Fucsovicsban az első felvonás elvesztése, hiszen Berrettini három bréklabdához jutott, de Fucsovics összekapta magát és mindet hárította és zsinórban öt megnyert ponttal hozta a játékot. Berrettini gyorsan és semmire szállította a szerváját, majd az adogatóként ismét körülményeskedő Fucsovics ellen kihasználta az első bréklabdáját, 1:2. Bő egy órája tartott ekkor már a mérkőzés, mire az első érvényesített fogadóelőnyt láthattuk... Az olasz ráadásul villámgyorsan mögé rakta saját szervajátékát, s ezzel megerősítette előnyét, 1:3.