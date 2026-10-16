Pedro: Xavi mindig sokat beszélgetett velem az edzések után, hogy miben fejlődhetek

Nem a legjobb napot választotta Pedro a visszavonulása bejelentésére. A 65-szörös spanyol válogatott szélső október 7-én jelentette be, hogy befejezi a profi futballt, nem egészen egy nappal azután, hogy egykori csapattársa, Lionel Messi Benin ellen elbúcsúzott az argentin válogatottól. A nemzetközi sportsajtó alig foglalkozott a hírrel, érthető módon minden a nyolcszoros aranylabdás klasszis Buenos Aires-i fellépéséről szólt.

Pedig a 39 éves spanyol futballista pályafutása során minden fontosabb trófeát megnyert. A válogatottal világ-és Európa-bajnok lett, a Barcelonával nyert öt bajnoki címet, három BL-t, három Király-kupát és két klub vb-t, a Chelsea-vel pedig diadalmaskodott a Premier League-ben, az FA-kupában és az Európa-ligában. A legtöbb fiatal futballista alighanem szó nélkül aláírna hasonló karriert. Az utóbbi öt évben Olaszországban, a Lazióban játszott, ám úgy érezte, eljött a búcsú ideje. Lett volna rá lehetősége, hogy pár évig gyengébb ligákban játsszon levezetésképp, ám ilyesmi meg sem fordult a fejében.

„Sosem jutott eszembe ilyesmi, mindig Európában, a legjobb klubokban akartam futballozni – mondta a Mundo Deportivónak adott interjúban. – Már gyerekkoromban is azt mondtam, hogy ha nem tudok ezen a szinten játszani, akkor felteszem a kezem, és befejezem. Az utóbbi években erőnlétileg már nehezen bírtam, de ez az élet törvényszerűsége. Jönnek a húsz-huszonöt éves erőtől duzzadó fiatalok. A gyerekeim, a párom, a szüleim, a barátaim azt szerették volna, hogy folytassam, de be kellett látnom, hogy ideje lezárni a pályafutásomat.”

Tenerifén született, onnan került a Barcelona akadémiájára, a La Masiára, és az interjúban elismerte, hogy Andrés Iniestához hasonlóan ő is rengeteget sírt, és sokszor könyörgött az édesapjának, hogy vigye haza onnan. Végül kitartott, és fontos játékosa lehetett a korszak, és a futballtörténelem meghatározó csapatának, a Josep Guardiola irányította Barcelonának. Sőt, a 2011-es, Manchester United ellen 3–1-re megnyert BL-döntőben ő szerezte a katalánok első gólját a Wembley-ben. Kassai Viktor vezette azt a finálét, Pedro pedig most elmondta, milyen beszélgetés zajlott le közte és Pep Guardiola között néhány nappal a találkozó előtt.

„Nagyon sok jó tanáccsal ellátott, egyike voltam azoknak, akiket a szárnyai alá vett, hogy minél jobb futballistát faragjon belőlünk – folytatta. – Azt hiszem elsősorban ezt látta meg bennem, hogy hajlandó vagyok mindent megtenni azért, hogy sikeres futballista legyek, és mindig hittem az elképzeléseiben. A Wembley-ben játszott döntő előtti hétfőn behívott az irodájába, és megkérdezte inkább izgatott vagyok vagy félek a mérkőzéstől. Elmondtam, mennyire várom, ő pedig elárulta, hogy kezdő leszek, majd vázolta, mit vár tőlem. Mindig tudta, hogyan motiváljon. De mindenki sokat segített. Olyan legendák voltak a keretben, mint Carles Puyol, vagy Xavi. Ő mindig sokat beszélgetett velem az edzések után, hogy miben fejlődhetek. Thierry Henry is sok tanácsot adott. Lionel Messi akkoriban még fiatal volt, és nem volt annyira meghatározó vezéregyéniség a pályán kívül, mint később. Fantasztikus hangulat uralkodott akkoriban az öltözőben. Mindenki tudta a dolgát, és senkinek az egója nem írta felül a csapatérdeket. Akkoriban minden összeállt. Volt egy nagyszerű, maximalista edzőnk, sok tehetséges játékosunk, és Messi személyben nálunk játszott minden idők legjobb futballistája.”

Azt is elmondta, hogy szerinte a mostani Barcelona megismételheti a korábbi sikereket, ráadásul a jelenlegi csapat magja fiatalabb, mint ők voltak akkoriban. Végül kitért arra is, hogy nehezen hagyta el a katalánokat, de a Chelsea-nél és a Laziónál is sokat tanult.

„Angliában eltartott egy darabig, amíg hozzászoktam a fizikális, sok kontratámadásra épülő játékhoz – ismerte el. – Utána viszont nagyon élveztem, mert támadóként több terem volt. Olaszországban ezzel szemben sokkal taktikusabb, védekezőbb stílus fogadott, jóval nehezebb volt gólt szerezni. Ez megtanított, hogy a futballban nem elég a minőség, tudni kell alkalmazkodni a különböző játékstílusokhoz.”