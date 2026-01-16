Nemzeti Sportrádió

Műkorcsolya Eb: a 14. helyen jutott a kűrbe az Ignateva, Szemko jégtánc kettős

2026.01.16. 18:27
Ignateva Marija és Szemko Danijil (Fotó: Getty Images)
műkorcsolya Eb Szemko Danijil Leonyidovics műkorcsolya Ignateva Marija
A 14. helyen jutott be a szombati kűrbe az Ignateva Mariia, Szemko Danijil Leonyidovics jégtánc kettős a pénteki ritmustáncból a sheffieldi Európa-bajnokságon.

 

Amit tudnak, azt megmutatták: az Ignateva Mariia, Szemko Danijil jégtánc kettős kiváló előadó, s ez pénteken délután is bebizonyosodott. A jégtáncosok ritmustánca ebben a szezonban a 90-es évek zenéjére „íródott”, ezt láthatóan szeretik a korcsolyázók, remekül megidézik a XX. század utolsó évtizedét, mindezt a magyar kettős majdhogynem végig mosolyogva tette – egy kiválóan összeállított zenei montázsra mutatták be a nagyon pörgős, nagyon vidám táncukat, előadásukra az idei szezonjuk legjobb pontszámát (67.74) zsebelték be, a szombati kűrt a 14. helyről várhatják.

„Elég jól sikerült ez a futás – mondta el ugyanolyan vidáman Szemko Danijil, mint amilyen a jégen volt. – Örülök annak, hogy megmutattuk, mit tudunk, bár őszintén szólva mentálisan elég fáradtak vagyunk, hiszen első számú tartalékok vagyunk az olimpián, ez a bizonytalanság pedig nem tesz jót nekünk. De ebből semmi sem fog látszani szombaton a kűrben, velünk lesz az erő, jók leszünk!”

MŰKORCSOLYA, EURÓPA-BAJNOKSÁG, SHEFFIELD
Jégtánc. Állás a ritmus tánc után:
1. Fournier Beaudry, Cizeron (francia) 86.93
2. Fear, Gibson (brit) 85.47
3. Giugnard, Fabbri (olasz) 84.48

14. Ignateva, Szemko (magyar) 67.74

Később
19.00: női kűr

 

 

