Skribek Alen a bajnoki címért harcolna a Neftcivel

Egyet jobbal, egyet ballal. Skribek Alen megszerezte első gólját a Neftciben, sőt, rögtön duplázott a hétvégi Safa Baki ellen 4–1-re megnyert mérkőzésen.

„Természetesen jó érzés megszerezni az első góljaimat új csapatomban, nem volt rajtam teher, amiért várni kellett rá – mondta lapunknak Skribek Alen, aki a nyáron a ZTE-ből szerződött az azeri Neftcibe. – Az elsőnél szerencsém volt, a kapusról éppen elém pattant a labda, de gyorsan kellett reagálnom, a másodiknál pedig jó helyen álltam, közelről lőttem be, nem volt nehéz dolgom. Hogy melyik találat jelentett többet? Az elsővel ismét átvettük a vezetést, a másodikkal növeltük előnyünket, mindkettő fontos volt. Egyébként az egész meccsen a mi akaratunk érvényesült, a négy gól mellett a kapufát is többször eltaláltuk, megérdemelten győztünk.”

A 25 éves támadó elmondta, a beilleszkedéssel nincs problémája, a Neftcinél is vannak már olyan labdarúgók, akikkel baráti kapcsolata alakult ki. Jurij Vernidub, a Neftci ukrán vezetőedzője fokozatosan építi be Skribek Alent a csapatba, egymás után 25, 33, 45 és 81 percet töltött a pályán, úgy tűnik tehát, egyre fontosabb tagja az együttesnek.

„A játékpercekről konkrétan nem beszéltünk, de én is érzem ezt a tudatosságot az edzőnk részéről. Tudom, hogy futásmennyiségben kell még fejlődnöm, a sérülések elkerülése érdekében viszont az volt a legjobb megoldás, ha szépen lassan beépít a csapatba. Remélem, fontos tagja lehetek a Neftcinek, további gólokkal és gólpasszokkal akarom sikeressé tenni a csapatot.”

Négy forduló után a Sabah (ennek a csapatnak a volt DVTK-szakvezető, Valdas Dambrauskas a vezetőedzője), a Zira és a Qarabag mögött a negyedik helyen áll a Neftci, bár mind a négy együttesnek kilenc pontja van – a Sabah és a Qarabag egy meccsel kevesebbet játszott. Skribek Alen négy bajnokin szerepelt már Azerbajdzsánban, így van összehasonlítási alapja a magyar élvonallal.

„Technikailag és taktikailag hasonló a színvonal, mint az NB I-ben, de futásintenzitásban erősebb az azeri élvonal, és többet is kell futni. Otthon inkább szélsőként játszottam, itt támadó középpályásként számítanak rám. Ez a kedvenc posztom, itt érzem a leginkább komfortosan magam. Ami a csapatot illeti, hiszem, hogy a bajnokság végén lesz esélyünk a bajnoki címre, bár a Sabah és Qarabag is nagyon erős, mellettük a Zira is jó csapat. Talán mi négyen leszünk ott a végén is az első négyben, az pedig kiderül, hogy milyen sorrendben. Szeretek Bakiban élni, korábbi zalaegerszegi csapattársammal, a Qarabagot erősítő Várkonyi Bencével is már többször találkoztam, tartjuk a kapcsolatot. Szerencsére már a feleségem és a kisfiam is itt van velem, beilleszkedtünk, éljük a napjainkat Azerbajdzsánban. A gyerekkel felfedeztük a közeli játszótereket és játszóházakat, úgyhogy a pályán és azon kívül is nagyszerűen alakul minden.”