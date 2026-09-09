Golovin kihirdette keretét – rájuk számít az Eurokupa négyes döntőjében

„Három kapussal készülünk, ez természetes, mint ahogyan az is, hogy Böde-Bíró Blanka visszatér – idézett az MKSZ honlapja Golovin Vlagyimir szerdai blogbejegyzéséből. – A bal szélről most hiányzik Márton Gréti, mert sérült, de hosszú távon neki a válogatottban a helye, ott is lesz, ez nem is vitás. Szerencsére így is két rutinos balszélsővel indulhatunk Bukarestbe. Lukács Vica (Győri-Lukács Viktória) sem tagja a keretnek, ezt megbeszéltem vele. Reméltük, hogy már szeptemberben csatlakozik hozzánk, de az ikergyermekei éppen abban a korban vannak, amikor otthon nagy szükség van rá. Amint lehet, jön, a tudása és a személyisége miatt is nagy erősítés lesz. Albek Anna lassan fél éve küzd egy régi sérüléssel, de legutóbb a Metz egyik legjobbja volt, nyolc lövésből hat gólt szerzett. Ez minimum biztató, ezt a válogatottban is bármikor elfogadjuk tőle. Már Bukarestben, a norvégok ellen is.”

Öt hónap után találkozik újra a női kézilabda-válogatott, amely az Eurokupa bukaresti négyes döntőjében a szeptember 26-i elődöntőben az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Norvégiával találkozik, másnap a helyosztón pedig Dánia vagy a házigazda Románia lesz az ellenfele.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Böde-Bíró Blanka (FTC-Toyota Kovács), Bukovszky Anna (Mol Esztergom), Szemerey Zsófi (Győri Audi ETO KC)

Balszélsők: Hársfalvi Júlia (FTC-Toyota Kovács), Petrus Mirtill (DVSC Skyline)

Balátlövők: Csíkos Luca (Thüringer HC, német), Faragó Lea (Mol Esztergom), Kuczora Csenge (CSM Bucuresti, román)

Irányítók: Kukely Anna (Motherson Mosonmagyaróvári KC), Simon Petra (FTC-Toyota Kovács), Vámos Petra (Metz Handball, francia)

Beállók: Juhász Kata (DVSC Skyline), Szmolek Apollónia (Mol Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC Skyline)

Jobbátlövők: Albek Anna (Metz Handball, francia), Klujber Katrin (FTC-Toyota Kovács), Papp Nikoletta (CSM Slatina, román)

Jobbszélsők: Faluvégi Dorottya (CSM Bucuresti, román), Kovács Anett (Mol Esztergom)

Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir