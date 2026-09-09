Nemzeti Sportrádió

Carlos Ortega 2031-ig a Barca kézicsapatának vezetőedzője marad

I. SZ.I. SZ.
2026.09.09. 12:48
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Fotó: Facebook/FCBHandbol
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Barca kézilabda férfi kézilabda BL Carlos Ortega
A Barca férfi kézilabdacsapata 2031-ig meghosszabbította Carlos Ortega vezetőedző szerződését, így a Veszprém korábbi trénere kereken egy évtizeden át irányíthatja a katalán csapatot.

A játékosként 144-szeres spanyol válogatott Ortega 2012-től 2015-ig irányította a Veszprémet, 2021-ben edzőként tért vissza a Barcelonához, amelyet játékosként 1994 és 2005 között szolgált.

A csapattal az eddigi öt idényében bejutott a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe, amelyet 2022-ben, 2024-ben és 2026-ban meg is nyert. A korábbi szerződése 2027 nyaráig szólt, ezt hosszabbította meg négy évvel.

 

Barca kézilabda férfi kézilabda BL Carlos Ortega
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