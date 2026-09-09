Carlos Ortega 2031-ig a Barca kézicsapatának vezetőedzője marad
A Barca férfi kézilabdacsapata 2031-ig meghosszabbította Carlos Ortega vezetőedző szerződését, így a Veszprém korábbi trénere kereken egy évtizeden át irányíthatja a katalán csapatot.
A játékosként 144-szeres spanyol válogatott Ortega 2012-től 2015-ig irányította a Veszprémet, 2021-ben edzőként tért vissza a Barcelonához, amelyet játékosként 1994 és 2005 között szolgált.
A csapattal az eddigi öt idényében bejutott a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe, amelyet 2022-ben, 2024-ben és 2026-ban meg is nyert. A korábbi szerződése 2027 nyaráig szólt, ezt hosszabbította meg négy évvel.
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