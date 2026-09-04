Évente lesz sívilágbajnokság 2032-től

A döntés a FIS Tanácsának döntése értelmében 2032-től érvényes. A világbajnokságok gyakoribbá tételét az elfogadott határozat szerint „a sportérték, a naptárértékelés, a kereskedelmi potenciál és a médiajogok alapján készült megvalósíthatósági tanulmány áttekintése után” határozta el a világszövetség vezető testülete.

Jelenleg a világbajnokságokat kétévente rendezik. A 2027-es északisí-vb-nek a svédországi Falun, a 2029-esnek pedig a finnországi Lahti ad otthont. A jövő évi alpesisí-világbajnokság gazdája a svájci Crans-Montana, a 2029-esé pedig a norvégiai Narvik lesz.