Belák János: Számoltunk Blanka fordításával, eszünkbe sem jutott az ellenkezője

Magyar arannyal ért véget vasárnap az öttusa-világbajnokság Kujjangban, Guzi Blanka megszerezte pályafutása első egyéni világbajnoki címét. A férfiaknál négy, a nőknél három magyar indult – Koleszár Mihály a nyolcadik, Szép Balázs a tizedik lett, Bőhm Csaba és Tárkányi Zsombor a selejtezőben búcsúzott. A nőknél Bauer Blanka és Erdős Rita az elődöntőig jutott.

„Nagyon sokat tett a sikerért, igazán alázatosan dolgozik, emellett pedig óriási tűz van a szemében. Nagyon örülök, hogy így kijött neki a lépés a világbajnokságon is – mondta a válogatott sportszakmai vezetője, Belák János lapunknak Guzi Blankáról.

A világbajnoki címvédő egyiptomi Farida Halil 34 másodperccel hamarabb indulhatott el a záró, kombinált számban az élről, mint a DVTK harmadikként startoló versenyzője – ez soknak tűnhetett, de hozzá kell tenni, Halil a verseny korábbi szakaszaiban megszenvedett a laser runnal. A keddi vegyes váltóban mindketten indultak nemzetük kettősében, Guzi Tárkányi Zsomborral harmadik, Halil Mohanad Sabannal hatodik lett. Akkor Belák János kiemelte, Guzi a háromszor hatszáz méteren harminc másodpercet adott Halilnak (a selejtezőben és az elődöntőben nem szerepeltek egy csoportban). Megkérdeztük a szakvezetőtől, miként mérte fel az esélyeket a sorsdöntő számot megelőzően.

„Blanka stabil lövőnek számít akkor is, ha becsúszik két-három hiba, és némi időt veszít. Maximálisan bíztunk benne. Tavaly a kaunasi vébén is majdnem negyven másodpercet adott Faridának, illetve sokkal rosszabb eredményei voltak most a selejtezőben, az elődöntőben is, mint Blankának, aki a döntőben a negyedik kör végén már mosolyogva futott vele fej fej mellett, onnan már szinte biztos volt, hogy megcsinálja. A rajt előtt is számoltunk a fordításával, eszünkbe sem jutott az ellenkezője. Kemény futam volt, jól kellett végrehajtania a lövészetet, taktikusan kellett futnia, de a kombi alatt nem izgultunk túlságosan Blanka győzelmét illetően. Kijelenthetem, hogy a magyar csapat összes tagja már a rajtnál teljes mértékben hitt abban, hogy nagyjából 12 perc múlva Guzi Blanka világbajnok lesz – felemelő volt a hangulat, amikor befutott a célba.”

Az emellett két világkupaversenyen aranyat, Európa-bajnoki bronzot, dobogós helyek sorát hozó Guzi Blankának 2026 volt pályafutása eddigi legjobb idénye, jó ideje vezeti a világranglistát.

„A párizsi olimpia után is motivált maradt, szépen összeállt a teljesítménye az egyes számokban, jó volt a formaidőzítése. Profi csapattal dolgozik, tudatos, alázatos versenyző. Már a tavalyi vébén is megmutatta az erejét, de az idei szezonja egyszerűen fantasztikus volt. A következő időszak feladata, hogy ezentúl is jól kezelje az újabb kihívásokat, de igen erősen hiszünk benne, hogy képes rá.”

A szakvezető Belák János szerint Guzi Blanka a jövőben is képes lesz jól kezelni az új kihívásokat (Fotó: UIPM World Pentathlon/Nuno Goncalves)

A férfidöntőben a közepes vívása után Koleszár Mihály volt a leggyorsabb, kiemelkedő, 21.77-es időt ért el (a Budapesten 17.34-gyel világcsúcsidőt elérő egyiptomi Mohamed el-Askar esett egyet a fináléban), míg előtte Szép Balázs a vívásban első kiemeltként a döntőig menetelt, ott épp El-Askar győzte le. Az utolsó előtti akadályon, a gyűrűknél viszont rosszul fogott át egyik elemről a másikra, így időt vesztett, és nemigen tudta kihasználni a jó vívásból származó helyzeti előnyét.

„Misi ismét megmutatta, mennyire stabil az OCR-ben. A legjobbakkal is előfordul, hogy hibáznak, ahogy Misi Budapesten, Mohamed itt tévesztett. Nincsenek mindenhol egészen pontosan ugyanazon a magasságon, ugyanolyan távolságra az elemek egymástól, ez mind-mind befolyásolhatja egy nagyon precízen betanult technika kivitelezését. Misi jelentős hangsúlyt fektetett a fizikai felkészültségére, futásban előrelépett, egész héten nagyon jól kombizott, erre építette fel az elmúlt két hónapját. Hosszú távon ez nagyon pozitív visszajelzés, a futás előtérbe helyezése talán kicsit a vívóeredményesség rovására ment, de megfelelő formaidőzítéssel ki lehet igazítani. Szép Balázs lelkileg nehéz helyzetbe került, nem tudta megmondani a verseny után, pontosan mi történt vele. Úgy gondolta, hogy eléri a következő gyűrűt, aztán egyszer csak azt érezte, hogy hirtelen kifordul a teste, majdnem leesik, innen kellett mentenie. Enélkül jó eséllyel a legjobb hatban végez.”

Zárásként azt is megkérdeztük Beláktól, összességében elégedett-e a csapat teljesítményével.

„A képességek alapján több versenyzőnknek kellett volna a döntőben lennie, de ez a többi nemzetre is igaz. Meglepő volt a férfiaknál az olimpiai bronzérmes, Európa-bajnok olasz Giorgio Malan vagy az Eb-bronzérmes francia Jean-Baptiste Mourcia kiesése a selejtezőben. Nem volt olasz és ukrán versenyző sem a fináléban. Nagyon erős a mezőny, egy-egy kisebb hiba több pozícióval visszavetheti a sportolót, szinte »zéró tolerancia« van a sportágban. A lényeg, hogy a versenyzőink mindent megtettek, büszkék vagyunk rájuk. Volt két döntősünk a férfiaknál, Blanka eredménye pedig önmagáért beszél. Folytatódik a munka, hogy minél inkább segítsük a versenyzőink eredményességét.”