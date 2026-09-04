A McLaren és a Ferrari is fejlesztésekkel készül – Olasz Nagydíj, 1. szabadedzés
Egy szabad hétvége után folytatódik a 2026-os Formula–1-es világbajnokság: a 13. állomás Monza, ahol a 77. Olasz Nagydíjat rendezik. Az vb-összetettet 59 ponttal vezető Andrea Kimi Antonellire nehéz hétvége vár a motorbüntetése miatt, amit a riválisok igyekeznek a lehető legjobban kihasználni. Az előző két futamot megnyerő McLaren, valamint a hazai közönség előtt versenyző Ferrari is fejlesztésekkel készült. Arról, hogy miként alakul a nyitány, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
|77. OLASZ NAGYDÍJ
|SZEPTEMBER 4., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|12.30–14.30
|2. szabadedzés
|16.00–17.00
|SZEPTEMBER 5., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|12.30–13.30
|Időmérő
|16.00–17.00
|SZEPTEMBER 6., VASÁRNAP
|A verseny (57 kör, 308.524 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Spanyol Nagydíj, Madrid
|szeptember 13., 15.00
|Azeri Nagydíj, Baki
|szeptember 26., 13.00
|Bahreini Nagydíj, Sepang
|október 4., 9.00
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