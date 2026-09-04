A McLaren és a Ferrari is fejlesztésekkel készül – Olasz Nagydíj, 1. szabadedzés

Egy szabad hétvége után folytatódik a 2026-os Formula–1-es világbajnokság: a 13. állomás Monza, ahol a 77. Olasz Nagydíjat rendezik. Az vb-összetettet 59 ponttal vezető Andrea Kimi Antonellire nehéz hétvége vár a motorbüntetése miatt, amit a riválisok igyekeznek a lehető legjobban kihasználni. Az előző két futamot megnyerő McLaren, valamint a hazai közönség előtt versenyző Ferrari is fejlesztésekkel készült. Arról, hogy miként alakul a nyitány, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

77. OLASZ NAGYDÍJ SZEPTEMBER 4., PÉNTEK 1. szabadedzés 12.30–14.30 2. szabadedzés 16.00–17.00 SZEPTEMBER 5., SZOMBAT 3. szabadedzés 12.30–13.30 Időmérő 16.00–17.00 SZEPTEMBER 6., VASÁRNAP A verseny (57 kör, 308.524 km) rajtja 15.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Spanyol Nagydíj, Madrid szeptember 13., 15.00 Azeri Nagydíj, Baki szeptember 26., 13.00 Bahreini Nagydíj, Sepang október 4., 9.00