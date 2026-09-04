Nemzeti Sportrádió

A McLaren és a Ferrari is fejlesztésekkel készül – Olasz Nagydíj, 1. szabadedzés

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.09.04. 12:10
Fotó: AFP
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szabadedzés F1 Olasz Nagydíj Formula–1
Egy szabad hétvége után folytatódik a 2026-os Formula–1-es világbajnokság: a 13. állomás Monza, ahol a 77. Olasz Nagydíjat rendezik. Az vb-összetettet 59 ponttal vezető Andrea Kimi Antonellire nehéz hétvége vár a motorbüntetése miatt, amit a riválisok igyekeznek a lehető legjobban kihasználni. Az előző két futamot megnyerő McLaren, valamint a hazai közönség előtt versenyző Ferrari is fejlesztésekkel készült. Arról, hogy miként alakul a nyitány, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

77. OLASZ NAGYDÍJ
SZEPTEMBER 4., PÉNTEK
1. szabadedzés12.30–14.30
2. szabadedzés16.00–17.00
SZEPTEMBER 5., SZOMBAT
3. szabadedzés12.30–13.30
Időmérő16.00–17.00
SZEPTEMBER 6., VASÁRNAP
A verseny (57 kör, 308.524 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Spanyol Nagydíj, Madridszeptember 13., 15.00
Azeri Nagydíj, Bakiszeptember 26., 13.00
Bahreini Nagydíj, Sepangoktóber 4., 9.00

 

 

szabadedzés F1 Olasz Nagydíj Formula–1
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