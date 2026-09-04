Lehmann Csongor a SuperTri-döntőben versenyez vasárnap

A SuperTri fináléja az év legmagasabb pénzdíjjal járó egynapos triatlonos eseménye, a hivatalos honlap szerint a férfi és a női győztes is 100 ezer dollárral gazdagodik. A hazai szövetség Facebook-oldalának híre kitért rá, hogy a döntőre három korábbi viadalon lehetett indulási jogot szerezni, de vannak olyan kiemelt versenyzők, akik automatikusan meghívást kaptak, Lehmann a tavalyi sikerével érdemelte ki a részvételt.

A lebonyolítás a SuperTri sajátosságainak megfelelő lesz, a versenyzők három szupersprinttávú triatlont teljesítenek folyamatosan, egyenként 300 méter úszással, 4 kilométer kerékpározással és 1.6 kilométer futással. Csapatversenyt ezúttal nem rendeznek, csak egyéniben zajlik a küzdelem.

Lehmann tavaly a portugál Vasco Vilacát és a brit Oliver Conwayt megelőzve diadalmaskodott a Jersey-szigeten. A SuperTri döntőjét a triathlonlive.tv honlapon és a YouTube-on is élőben lehet majd követni vasárnap – magyar idő szerint – 14.55-től.