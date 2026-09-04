Nemzeti Sportrádió

Lemondta a válogatottságot a spanyolok világbajnok labdarúgója

2026.09.04. 11:40
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Marcos Llorente lemondta a válogatottságot (Fotó: AFP)
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labdarúgás spanyol labdarúgó-válogatott Marcos Llorente
Lemondta a válogatottságot Marcos Llorente, a spanyolok világbajnok labdarúgója.

 

A 31 éves védő, aki 27-szer szerepelt a nemzeti csapatban, csütörtökön, a közösségi oldalán közölte döntését, amelyről úgy fogalmazott, „jól átgondolt”. Az Atlético Madrid játékosa a bejegyzés mellé egy olyan fotót is mellékelt, amelyen a világbajnoki trófeával látható, s hozzátette, hogy már a nyári torna előtt megszületett benne az elhatározás.

„Tisztában vagyok azzal, hogy még mindig fiatal vagyok és talán, ha ugyanilyen formában játszom, még évekig viselhetném a válogatott mezét – írta Llorente. – Tudom, hogy sokan nem értik majd a döntésemet és kívülről nézve valószínűleg én sem érteném. Ez egy személyes döntés, amelyet jól átgondoltam és mindenekelőtt mélyen átérzek.”

A futballista köszönetet mondott mindenkinek, aki segítette a pályafutását, támogatta abban, hogy különleges és felejthetetlen pillanatokat élhessen át.

„Mindenre szívesen emlékszem vissza, de különösen az utolsó 52 napra. Egy olyan csodálatos csapat tagja lehettem, amely a végsőkig harcolt, hogy Spanyolország a csúcsra érjen” – fogalmazott.

Llorente 2020-ban mutatkozott be a nemzeti együttesben, ott volt a 2022-es vb-n is, de a 2024-ben Európa-bajnokságot nyert válogatottnak nem volt a tagja.

 

labdarúgás spanyol labdarúgó-válogatott Marcos Llorente
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