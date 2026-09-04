Slot után Iraolának sem kell Chiesa – megvan a Liverpool BL-kerete

A Liverpool a következő héten kezdi meg szereplését a Bajnokok Ligája alapszakaszában, az első fordulóban az Atlético Madridot fogadja az Anfielden. A 25 fős keretben természetesen ott van a magyar válogatott Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is.

A legnagyobb meglepetést Federico Chiesa kimaradása jelenti. Az olasz támadó izomsérülés miatt a Premier League első két fordulóját is kihagyta, ráadásul a nyári igazolások miatt tovább csökkentek a játékpercei esélyei. Chiesa a 2025–2026-os idényben mindössze öt alkalommal kezdett a Liverpoolban.

🚨 OFFICIEL : Effectif de Liverpool pour la Ligue des Champions ! pic.twitter.com/cyIY2fgcXD — Liverpool Xtra (@LiverpoolXtra) September 3, 2026

Nem került be a keretbe Endo Vataru sem. A japán középpályás a Newcastle United és a Nottingham Forest ellen is csak a kispadon kapott helyet, ráadásul egyik találkozón sem állt be. A posztján a 22 éves James McConnell élvez előnyt.

Giovanni Leoni, Conor Bradley és Hugo Ekitiké szerepeltetése ugyanakkor jó hír a Liverpool számára. A védőként bevethető Leoni közel egy év kihagyás után várhatóan még ebben a hónapban elkezdheti az edzéseket, míg Bradley január óta nem játszott súlyos térdsérülése miatt. Ekitiké áprilisban szenvedett Achilles-ín-sérülést, a francia támadó azonban a felépülését követően fontos szerepet tölthet be a csapatban.

BAJNOKOK LIGÁJA

1. FORDULÓ

Szeptember 9., kedd

21.00: Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol)

A Liverpool egy átigazolási hírről is beszámolt csütörtökön: a klub megállapodott a Saint-Étienne-nel Djylian N'Guessan klubváltásáról.

A 18 éves francia támadó januárban csatlakozik az angol csapathoz, addig pedig kölcsönben a Ligue 1-ben szereplő Brestet erősíti.