Nemzeti Sportrádió

Slot után Iraolának sem kell Chiesa – megvan a Liverpool BL-kerete

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.09.04. 11:20
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Endo Vataru és Federico Chiesa játékával nem számol Andoni Iraola az európai porondon (Fotó: Getty Images)
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Bajnokok Ligája Szoboszlai Dominik Federico Chiesa keret Liverpool FC Endo Vataru Kerkez Milos
A Liverpool kihirdette 25 fős keretét a Bajnokok Ligája alapszakaszára. Federico Chiesa és Endo Vataru kimaradt, ugyanakkor a hosszú sérülésből visszatérő Giovanni Leoni, Conor Bradley és Hugo Ekitiké bekerült a névsorba.

A Liverpool a következő héten kezdi meg szereplését a Bajnokok Ligája alapszakaszában, az első fordulóban az Atlético Madridot fogadja az Anfielden. A 25 fős keretben természetesen ott van a magyar válogatott Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is.

A legnagyobb meglepetést Federico Chiesa kimaradása jelenti. Az olasz támadó izomsérülés miatt a Premier League első két fordulóját is kihagyta, ráadásul a nyári igazolások miatt tovább csökkentek a játékpercei esélyei. Chiesa a 2025–2026-os idényben mindössze öt alkalommal kezdett a Liverpoolban.

Nem került be a keretbe Endo Vataru sem. A japán középpályás a Newcastle United és a Nottingham Forest ellen is csak a kispadon kapott helyet, ráadásul egyik találkozón sem állt be. A posztján a 22 éves James McConnell élvez előnyt.

Giovanni Leoni, Conor Bradley és Hugo Ekitiké szerepeltetése ugyanakkor jó hír a Liverpool számára. A védőként bevethető Leoni közel egy év kihagyás után várhatóan még ebben a hónapban elkezdheti az edzéseket, míg Bradley január óta nem játszott súlyos térdsérülése miatt. Ekitiké áprilisban szenvedett Achilles-ín-sérülést, a francia támadó azonban a felépülését követően fontos szerepet tölthet be a csapatban.

BAJNOKOK LIGÁJA
1. FORDULÓ
Szeptember 9., kedd
21.00: Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol)

A Liverpool egy átigazolási hírről is beszámolt csütörtökön: a klub megállapodott a Saint-Étienne-nel Djylian N'Guessan klubváltásáról.

A 18 éves francia támadó januárban csatlakozik az angol csapathoz, addig pedig kölcsönben a Ligue 1-ben szereplő Brestet erősíti.

 

Bajnokok Ligája Szoboszlai Dominik Federico Chiesa keret Liverpool FC Endo Vataru Kerkez Milos
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