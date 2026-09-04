F1: Pierre Gaslyt újra megfosztották a monacói harmadik helyétől

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) egyszer már megbüntette a június eleji monacói futamon kétszer is bokszutcai gyorshajtáson kapott Pierre Gaslyt, de csapata először sikeresen nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, és a hetedik pozícióba visszasorolt francia mégis megkapta a pályán elért harmadik helyét.

A McLaren és a Red Bull azonban nem nyugodott bele a döntésbe, fellebbezett, és az újabb meghallgatások, vizsgálatok után született meg a fellebbviteli testület pénteken közzétett újabb, immár nekik kedvező határozata.

A döntés értelmében a harmadik hely Isack Hadjart (Red Bull) illeti meg, Oscar Piastri (McLaren) a negyedik, Liam Lawson (Racing Bulls) az ötödik, Arvid Lindblad (Racing Bulls) a hatodik, míg Gaslyt újra visszasorolták a hetedik helyre.