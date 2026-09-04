Hihetetlen vallomás: saját magát szórakoztatta Premier League-meccseken a játékvezető

A 58 éves Mike Dean Jamie Vardy podcastjának vendégeként beszélt a játékvezetői pályafutásáról, és elárulta, hogy korábban kollégáival olykor mini-versenyeket is rendeztek egymás között.

„Azt mondtuk: »Most kezdődik a meccs. Nézzük meg, meddig bírjuk sípszó nélkül.« Ezt néhányszor megcsináltam a Premier League-ben, még a VAR bevezetése előtt. Volt, hogy 20-25 percig nem fújtam bele a sípba” – mondta Dean.

A korábbi játékvezetőnek egy másik furcsa „játéka” is volt: azt próbálta megállapítani, hogy meddig tud a kezdőkörben maradni anélkül, hogy el kellene hagynia azt.

„Volt egy másik dolog is, amit csináltam. Beálltam a kezdőkörbe, és néztem, meddig tudok ott maradni, mielőtt ki kell lépnem onnan. Egyszer körülbelül 15 percig sikerült” – tette hozzá.

Dean kijelentései azonban komoly kritikát váltottak ki. Mark Halsey, aki 1999 és 2013 között vezetett mérkőzéseket a Premier League-ben, úgy vélte, hogy az ilyen történetek az összes játékvezető megítélését ronthatják: „Ennyi év alatt, amíg profi játékvezető voltam, még soha nem hallottam ilyen meccsekről. Ha Mike valóban csinált ilyet, akkor azt a saját szakállára tette.”

Hozzátette: ha Dean állítása igaz, fontos lenne tudni, mely mérkőzéseken és hány alkalommal alkalmazta ezt a gyakorlatot, mert szerinte mindez a játékvezetők integritását is megkérdőjelezheti: „Egyszerűen lehetetlen öt percig, nemhogy 20 percig úgy vezetni egy mérkőzést, hogy ne kelljen szabadrúgás miatt sípolni.”

Dean 28 éven keresztül dolgozott hivatásos játékvezetőként. A Premier League-ben 2000-ben mutatkozott be, a pályán 2022-ben fejezte be karrierjét, majd a 2022–2023-as idényben VAR-bíróként dolgozott. Pályafutása során többek között a 2008-as FA-kupa-döntőt és a 2011-es Ligakupa-finálét is ő vezette a Wembleyben.