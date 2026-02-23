Téli olimpia: Olaszország, köszönjük! – sajtóvisszhang

Olaszország

La Gazzetta dello Sport

„Tizenhét nap után véget ért a hazai olimpia, Olaszország pedig nagyszerű mérleget vonhat. A szervezés és a szereplés is teljes siker: a cél, a lillehammeri húsz érem túlszárnyalása, összejött. A hazai pálya előnyt jelentett.”

Corriere dello Sport

„Olaszország diadallal fejezte be a hazai játékokat, és nem csak a két hét alatt szerzett 30 érem miatt. Az első alkalommal decentralizáltan megrendezett olimpia ötlete sikeres volt. A néhány elszigetelt közlekedési problémától eltekintve a Milánó–Cortina tengely zökkenőmentesen működött.”

Tuttosport

„Köszönjük, ez egyszerűen csodálatos volt! Egy modern és tiszta téli olimpiát élhettünk át, amely jó hírét vitte a világban Olaszországnak. Az ország szervezésben és a sportpályákon is pozitív mérleggel zár.”

Corriere della Sera

„Szinte senki sem bízott a játékok sikerében. A házigazdákat pazarlással, késlekedéssel, infrastrukturális problémákkal vádolták. A végén azonban pozitív a mérleg: Olaszország nemzetközi megítélése javult, a hegyi versenyhelyszínekről rekordszámú nézőt jelentettek, Milánó pedig kivételesen erős szurkolói rohamot élt át.”

La Repubblica

„A záróünnepség egy szabadtéri opera volt: az utolsó napon a decentralizált téli játékok közös szívre lelt Veronában. Az olasz Alpok elbúcsúzott, négy év múlva következik a szomszédos francia Alpok.”

Nagy-Britannia

The Guardian

„Elbűvölő záróünnepséggel zárult az olimpia. Fantasztikus játékok voltak. Köszönjük, Milánó és Cortina.”

Franciaország

Le Parisien:

„Az olimpiai stafétabot Franciaországnál van, a láng kialudt”

Le Figaro

„Olaszország nagyon szépen adta át a stafétabotot Franciaországnak. Milánónak, Cortina d'Ampezzónak és Olaszországnak ambiciózus tervei voltak, kihívásokkal néztek szembe, belső konfliktusokat éltek át, de sikeres játékokat rendeztek.”

Németország

Süddeutsche Zeitung

„Va bene cosě (rendben van)! És így igaz: figyelni kellett, hogy az olimpia szelleme nehogy elvesszen a sok völgy között, de Szocsi, Pjongcsang és Peking mesterségességéhez képest Olaszország sok mindent jól csinált.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung

„A veronai amfiteátrumban tartott záróünnepség az olaszok szerelmi vallomásának második része volt a (sport)világnak és önmaguknak. A házigazda Olaszország több érmet nyert a hazai olimpián, mint valaha. Majdnem minden negyedik dobogós helyezésüket a túlnyomórészt német ajkú Dél-Tirol tartomány sportolói szerezték, itt az olaszok mindössze egy százaléka él. A nagy sportnemzetben azonban senki sem panaszkodott, hogy az etnikai kisebbség ilyen kirívóan túlreprezentált volt az érmek megszerzésében.”

Egyesült Államok

NBC

„Nagy és nagyszerű Olaszország, tartottad a szavad.”

CNN

„Drámával, izgalmakkal, nevetéssel teli pillanatok és számos lebilincselő verseny, felejthetetlen olimpia volt.”

Spanyolország

Marca

„A Veronában rendezett záróünnepség megkoronázta a milánói-cortinai téli játékokat: ugyanaz a ragyogás és tökéletesség jellemezte, mint az egész olimpiát.”