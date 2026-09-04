Női kézilabda BL-erősorrend: a Győr lehetőségei bővültek a címvédő és a trónkövetelő kárára

Egy sikerre volt a győri női kézilabdacsapat a triplázástól a Bajnokok Ligájában, de a legutóbbi évad fináléjában a francia Metz Handball jobbnak bizonyult nála. Az új kiírásban nem történtek nagy átalakulások, ugyanúgy óriási a különbség a mezőny felső és alsó nyolc együttese között.

16. BLOMBERG-LIPPE

Nemigen tudjuk, mit várjunk az újdonsült német bajnoktól, amely a legutóbbi döntő párharcban nagy meglepetésre 2–1-re megverte a Borussia Dortmundot. Nincs kimondottan nagy név a keretében, az edző Steffen Birkner sem számít ezen a szinten rutinos szakembernek.

15. KRIM MERCATOR

Az örökös szlovén bajnoktól most sem várható áttörés, a 2000-es évek elején szerzett BL-címek olyan messze vannak, hogy arra már-már csak a legnagyobb kézilabda-rajongók emlékezhetnek. Az elmúlt néhány évben csak amolyan lelkes kiscsapatként funkcionál a Bajnokok Ligájában.

14. BUDUCSNOSZT PODGORICA

Ugyanez igaz a másik egykori balkáni nagyágyúra is, a Buducsnoszt Podgorica néhai oroszlánbarlangjába a legutóbbi évadokban már nyerni jártak az ellenfelek. Hogy a 26 éves Feröer szigeteki irányító, Súna Hansen mit keres ennyire távol az otthonától, rejtély… Mindenesetre Djurdjina Jaukovics és Jelena Vukcsevics átlövőjátékán kívül nem tudunk olyat mondani, amiért érdemes lenne leülni megnézni a meccseit.

13. SOLA

Minden idők egyik legkiválóbb balszélsője, Camilla Herrem 39 évesen is a második számú norvég együttes húzóneve. A legendás játékos még a rákbetegséget is leküzdötte, sportemberi nagysága példaértékű. A 2025–2026-os évadban a Sola mutatója egy győzelem, egy döntetlen, 12 vereség volt, ám mivel a balkáni csapatok további gyengülésére számítunk, ezért a Krim és a Buducsnoszt elé tettük.

12. PODRAVKA KOPRIVNICA

Ismét könnyedén továbbjuthat az egyenes kieséses szakaszba, de csoda lenne tőle a rájátszáskörnél jobb eredmény. A Krimhez és a Buducsnoszthoz hasonlóan stabil tagja a BL-nek, a legtöbbet a balkáni trió közül a horvát együttestől várhatjuk.

Vámos Petra (balra) és Albek Anna is még több szerephez juthat a címvédő Metz csapatában (Fotó: Árvai Károly)

11. STORHAMAR

June Krogh, Pernille Brandenborg, Anniken Obaidli és Veronika Malá is távozott a nyáron, az érkezők korántsem tűnnek meggyőzőnek. Az, hogy még így is lehet esélye a továbbjutásra, a mezőny második felének kritikája…

10. BORUSSIA DORTMUND

Ugyan a német bajnokság fináléját elveszítette, keretének nagyobb a rutinja a BL-ben, ezért kicsivel többet látunk benne, mint az őt felülmúló Blomberg-Lippében. Sok múlhat a rutinos irányító Alina Grijseelsen, ahogyan a két fiatal balkezes légiós, a holland Alieke van Maurik és a macedón Iva Mlade­novszka is megmutathatja a tehetségét.

9. NYKÖBING

A 2024–2025-ös idényben egy meccset tudott megnyerni három döntetlen és 12 vereség mellett, de nem ugyanazt a szintet képviseli, mint a két dán sztárcsapat, az Esbjerg és az Odense. Kellemetlen pillanatokat persze okozhat a csoportjában szereplő nagyoknak, mégis az a realitás, hogy nem szerez pontot a Győr, Metz, Odense trióval (és talán a Gloriával) szemben.

8. BREST BRETAGNE

Raphaëlle Tervel könnyek között távozott a vezetőedzői posztról, a helyét Hlavaty Tamás vette át. Az orosz zseni, Anna Vjahireva Dániába igazolása és a szlovén Ana Gros visszavonulása érzékenyen érintheti a csapatépítési törekvéseit. A cseh Valerie Smetkovát Szombathelyről igazolta át, de ő egyedül kevésnek tűnik balkezes átlövőként. A sokoldalúságáról ismert Tamara Horacek megoldást jelenthet, Clarisse Mairot-val és Méline Nocandyval alkotott hármasa lehet a Brest legjobb összetétele. A szülési szabadságon lévő beálló, Pauletta Foppa jövő tavasszal jelentős erősítés lehet házon belülről.

7. GLORIA BISTRITA

Az újdonsült román bajnokot izgalmas lesz figyelni, a nyáron egy komplett sort lecserélt, de közben erősödött is. Az elmúlt évek egyik legjobb Európa-liga-játékosa, Johanna Reichert végre a BL-ben is megmutathatja tudását, a 24 éves osztrák balátlövő és az előző BL-idény nagy felfedezettje, a spanyol Danila So Delgado zsákszámra szórhatja a gólokat. Ha Carlos Vivernél jobb edző ülne a kispadon, nagy esélyt adnánk a csapatnak a négyes döntőre is.

6. CSM BUCURESTI

Faluvégi Dorottya és Kuczora Csenge is nagy erőssége lehet Bojana Popovics együttesének. Ugyanez igaz az orosz Darja Dmitrijevára is, aki a Fradiból egy év késéssel követte Valerija Maszlovát a román fővárosba. Tyra Axnér BL-győztesként érkezett Metzből, a védekezéssel sem lehet gond olyan játékosokkal, mint Anne Mette Hansen, Pernille Brandenborg, Tatjana Brnovics vagy a jövő nyáron visszavonuló Crina Pintea.

Simon Petra (38) jó játékára ebben az idényben is építhet a Ferencváros (Fotó: Árvai Károly)

5. FTC-TOYOTA KOVÁCS

Jesper Jensen variációs lehetőségei egyértelműen bővültek a nyáron. Böde-Bíró Blanka megkapta maga mellé a világ egyik legjobb kapusát, a dán Anna Kristensent, aki rögtön a Győr elleni Szuperkupa-meccsen bizonyította tudását. Ha két klasszis beállóját, Vilde Ingstadot és Lysa Tchaptchetet társai nem csupán zárásra használják, hanem labdákkal is kiszolgálják, meglehet a final four a Fradinak. A 21 éves Simon Petra már a mögöttünk hagyott idényben is zseniális volt, remélhetőleg Klujber Katrin is egészséges lesz, és visszatalál a 2024-es Eb időszakában látott ihletett formájához.

4. ODENSE

Jakob Vestergaard a második odensei idényére megkapta Anna Vjahirevát, aki a Brestnél erősebb csapat tagjaként, nagyobb eséllyel próbálhatja meg ismét megnyerni a BL-trófeát, mint az elmúlt két évben. A Red Bull által is támogatott dán klub a Metztől igszolta át a kapuba Johanna Bundsent és a balátlövő Xenia Smitset. Beállóba érkezett a 21 éves Romée Maarschalkerweerd, akinek a tehetségére már a holland válogatottban is felfigyelhettünk. Ilyen szerzeményekkel már Ragnhild Dahl, Thale Deila és Lysa Tchaptchet távozása sem tűnik olyan érzékeny veszteségnek…

3. METZ

A csúcsra hosszú évek kemény munkájával felérő franciák a nyáron kicsit meggyengültek, de az edzőzseni Emmanuel Mayonnade-ban továbbra is bízhatnak. Albek Anna és Vámos Petra is egyre nagyobb szerepet kaphat, a dán Kristina Jörgensen visszatérése sem jön rosszul nekik. Sarah Bouktit a legnagyobb kihívó Győrhöz távozása, és a kapusposzt (Gabriela Moreschi sérült, így Sabrina Novotná egyedül maradt) okozhat problémát az első hónapokban.

2. ESBJERG

Henny Reistad és Nora Mörk párosa a fantasztikus tehetséggel megáldott Julie Scaglionéval egészült ki, ami növelheti Tomas Axnér csapatának esélyeit. Michala Möller és Anna Kristensen a Fradihoz távozott, utóbbit Silje Solberg tökéletesen pótolhatja, ha sikerül formába lendülnie. A svájci beálló, Tabea Schmid mielőbbi felépülése kulcsfontosságú ahhoz, hogy ne szaladjon bele megint egy olyan nehéz ellenfélbe a negyeddöntőben, mint amilyen tavasszal a CSM Bucuresti volt.

1. GYŐRI AUDI ETO KC

Nem volt nagy jövés-menés a nyáron az ETO-nál, de mindkét érkező játékos fontos eleme lehet Per Johansson kirakósának. Sarah Bouktit 12 góllal szórta meg a Győrt a legutóbbi BL-döntőben, a francia beállónak ekkor már aláírt szerződése volt a magyar csapattal – mondhatni, bizonyította, hogy a győriek jó vásárt csináltak vele. A norvég Thale Deila a holland Dione Housheert tehermentesítheti. Gyermekáldás után, új erőként tért vissza Győri-Lukács Viktória, Kari Brattset, Estelle Nze Minko és Sandra Toft.