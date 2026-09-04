Nemzeti Sportrádió

Női Extraliga: Nemesvámoson játssza hazai meccseit az újonc Veszprém

2026.09.04. 13:06
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A veszprémiek első edzése a nemesvámosi csarnokban (Fotó: VESC)
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Veszprémi ESC Nemesvámos női röplabda Extraliga
A TippmixPro női röplabda Extraligában újonc Veszprémi ESC Nemesvámoson játssza hazai mérkőzéseit.

A klub közösségi oldalának bejegyzése kiemeli: az elmúlt évekből számtalan szép emlék köti az együttest a Táncsics iskola tornacsarnokához, oda, ahol eddig a hazai összecsapásaikat vívták a veszprémiek.

„Az új idényben azonban új fejezet kezdődik felnőttcsapatunk életében. Az Extraligában való indulás komolyabb rendezési feltételekkel jár, ezért hazai mérkőzéseinknek új helyszínt kellett találnunk: a 2026–2027-es idényben a 2019-ben átadott nemesvámosi sportcsarnok lesz csapatunk új otthona” – jelentette be a VESC, amely csütörtökön már birtokba is vette új termét.

A veszprémiek október 14-én Kaposváron, a legutóbb ezüstérmes KHG KNRC vendégeként mutatkoznak be az élvonalban, míg első hazai összecsapásukat négy nappal később a címvédő Vasas Óbudával vívják.

Veszprémi ESC Nemesvámos női röplabda Extraliga
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