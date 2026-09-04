Két triplarekorddal indították a japánok a női kosárlabda-világbajnokságot
Mali a harmadik negyedben még tízpontos előnyben volt Japán ellen (71–61), sőt a befejező játékrészben, négy és fél perccel a végső dudaszó előtt is vezetett 85–84-re, azonban akkor Hajasi Szaki, majd Tokasiki Ramu is behajított egy-egy hármast, és onnantól az ázsiaiak már nem engedték ki kezükből az irányítást. A 2021-ben hazai pályán olimpiai ezüstérmet szerző japán csapat játékosai húsz hármast dobtak be, a mind a 27 pontját hármasokból összegyűjtő Hajasi egymaga kilencet (15 kísérletből) – a húsz is, a kilenc is új világbajnoki rekord.
A C-csoport nyitányán Ausztrália erősen kezdett Puerto Rico ellen, a harmadik negyed végére állandósult a tíz pont körüli különbség, és Sandy Brondello legutóbb bronzérmes csapata a papírformának megfelelően magabiztosan győzött.
NŐI KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN
1. FORDULÓ
A-CSOPORT
Japán–Mali 102–97 (21–25, 27–27, 23–21, 31–24)
Ld: Hajasi 27, Tanaka 18, Takada 14, ill. N'Diaye 22, A. Sangaré 22, Koné 21
C-CSOPORT
Ausztrália–Puerto Rico 70–54 (19–11, 12–13, 20–14, 19–16)
Ld: Talbot 19, Magbegor 11, ill. Guirantes 14, San Antonio 11, McGee-Stafford 11
KÉSŐBB
A-CSOPORT
17.45: Spanyolország–Németország
B-CSOPORT
14.30: Dél-Korea–Nigéria
21.00: Magyarország–Franciaország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
C-CSOPORT
17.30: Belgium–Törökország
D-CSOPORT
14.15: Egyesült Államok–Kína (Tv: Duna World)
20.15: Csehország–Olaszország