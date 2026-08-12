Máris kupagyőztes lehet Varga Barnabás és Vitális Milán

Kréta szigetén landolt az AEK repülőgépe kedd délelőtt, a görög bajnokcsapat a házigazda, egyben kupagyőztes OFI elleni Szuperkupa-meccsre készül (kezdés: 19.00). Az athéniak több mint egy hónapja kezdték el a felkészülést, hét mérkőzésen léptek pályára, ötöt megnyertek egy-egy döntetlen és vereség mellett. Varga Barnabás három góllal zárta ezt az időszakot, a legutóbbi, 4–0-ra megnyert találkozón gólpasszt adott. Vitális Milán szép góllal mutatkozott be ugyanezen a meccsen sárga-feketében, s mivel már öt tétmeccs is van mögötte, valamint június eleje óta edz, talán a legjobb fizikai állapotnak örvend új igazolásként. Az AEK egyébként inkább erősödött a nyáron, hiszen 16.5 millió euróért érkezett négy játékos a középpályára, nyolcmillió euró ellenében pedig hazatért Mexikóba Orbelín Pineda.

A mérkőzés előtt a Videoton korábbi vezetőedzője, az AEK szakvezetője, Marko Nikolics nyilatkozott a sajtótájékoztatón.

„Teljesen elégedett vagyok a csapattal, és ahogy korábban is mondtam, szerintem a világ legjobb együttesét irányítom, mert ez az enyém. Nagyon szeretem ezeket a játékosokat. Ünneplünk és harcolunk, és ha kell, meghalunk együtt a klubért. Nagyszerű, hogy Kréta gyönyörű szigetén rendezik ezt a mérkőzést, hiszen sok szurkolónk él itt is, és jó volt látni az együttműködést a klubok sajtófőnökei között. Örülök, hogy az európai és hazai idény előtt rendezik meg a találkozót, amelyen értékes trófeát szerezhetünk. Más országokban az évad közepére teszik, de teljesen mások olyankor a körülmények, a csapatok helyzete, és utazni is kell a terhelés közben. Nincsenek sérültjeink, a srácok jól dolgoztak, de a tétmeccs más, mint az edzőmeccs. Kiváló ellenféllel találkozunk, amely ráadásul hazai környezetben van, a pálya pedig az időjárás miatt nincs jó állapotban. Ezzel együtt hét-nyolcezer szurkoló minket is buzdít majd, ami nagy lökést adhat. Elvárom a játékosoktól, hogy megértsék, miért kell minden labdáért megküzdeni. Az AEK harminc éve nem nyerte meg ezt a kupát, hatalmas motivációt jelent nekünk. Már nem szabad az elmúlt évad sikereiről beszélni, mert új fejezet kezdődik.”

Varga Barnabás pályafutása során három jelentős trófeát nyert eddig, kétszer a Ferencvárossal, tavasszal pedig az AEK-kel lett bajnok, Vitális Milánnak profiként az ETO-val megnyert magyar bajnoki cím az egyetlen serleg a képzeletbeli gyűjteményben. A két magyar válogatott játékos a 2026–2027-es idény első tétmérkőzésén újabb aranyéremmel gazdagodhat, s ami még fontosabb, hamarosan a Bajnokok Ligája alapszakaszába jutásáért játszhat.

Kedden a Levszki Szófia kivívta a továbbjutást a kazah Kajrat Almati ellen (összesítésben 2–0) , a bolgár csapat kiejtése egyáltalán nem tűnik megoldhatatlan feladatnak a párharcban.