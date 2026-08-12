Madridból erősített világbajnok védővel a Roma – hivatalos

A 28 éves játékos az Udinese és az Atlético Madrid színeiben összesen 249 tétmérkőzésen lépett pályára, ezeken 19 gólt szerzett.

Nahuel Molina 65 alkalommal szerepelt az argentin válogatottban, amellyel két világbajnokságon is részt vett. A 2022-es katari tornán világbajnoki címet ünnepelhetett, emellett a 2021-es és a 2024-es Copa Américát is megnyerte.