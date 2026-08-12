Nemzeti Sportrádió

Madridból erősített világbajnok védővel a Roma – hivatalos

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.08.12. 13:10
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Nahuel Molina a 20-as mezt választotta (Fotó: AS Roma)
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átigazolás Nahuel Molina Atlético Madrid AS Roma
Az AS Roma hivatalosan bejelentette Nahuel Molina szerződtetését, az argentin válogatott jobbhátvéd az Atlético Madridtól érkezett az olasz fővárosba.

A 28 éves játékos az Udinese és az Atlético Madrid színeiben összesen 249 tétmérkőzésen lépett pályára, ezeken 19 gólt szerzett.

Nahuel Molina 65 alkalommal szerepelt az argentin válogatottban, amellyel két világbajnokságon is részt vett. A 2022-es katari tornán világbajnoki címet ünnepelhetett, emellett a 2021-es és a 2024-es Copa Américát is megnyerte.

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„Ez fantasztikus lehetőség számomra, amit meg kellett ragadnom” – fogalmazott James Trafford utódja.

A kivételes rúgótechnikájú játékos 2030-ig írt alá.

átigazolás Nahuel Molina Atlético Madrid AS Roma
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