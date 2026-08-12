Nemzeti Sportrádió

Ronald Araújo stabilabbá teheti a Liverpool FC védelmét – ha egészséges

J. Á.J. Á.
2026.08.12. 12:27
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Ronald Araújo az FC Barcelonát követően a Premier League-ben is megmutathatja magát (Fotó: Liverpool FC)
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Liverpool Premier League Ronald Araújo
Az FC Barcelonától kölcsönvett Ronald Araújo nagyszerű képességű futballista, jó párost alkothat hátul Virgil van Dijkkal, ám sérülékenysége kockázatot rejt magában.

Barcelonából igazolt a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is a soraiban tudó Liverpool FC. Az angol klub egy évre kölcsönvette Ronald Araújót, jövő nyáron pedig ötvenmillió euróért végleg megszerezheti a játékjogát. A „vörösöknek” nagy szükségük volt egy középső hátvédre, ugyanis Ibrahima Konaté Real Madridba távozását követően Virgil van Dijkon kívül nem maradt egészséges játékosa ezen a poszton. Joe Gomez, Giovanni Leoni és Jérémy Jacquet különböző problémával küzd (utóbbi már nagyon közel a teljes felépüléshez), így észszerű döntés volt egy belső védő átigazolása.

„Nagyon izgatott vagyok, hogy csatlakozhattam a Liverpoolhoz – mondta a 27 éves uruguayi védő a klub oldalának. – Rendkívül gyorsan történt minden, beszéltem Richard Hughes sportigazgatóval és Andoni Iraola menedzserrel, és egy pillanatig sem gondolkodtam azon, hogy elfogadjam-e az ajánlatot, amit elmondtak, csak megerősített abban, hogy itt kell folytatnom.”

Az nem kérdés, hogy Ronald Araújo nagyszerű képességű labdarúgó, ám rengeteget bajlódik sérüléssel (izomproblémái rendre visszatérnek), ezért kérdés, hogy a Premier League-iramát fel tudja-e venni és le tud-e játszani egy egész idényt hosszabb kihagyás nélkül. Az uruguayi játékos erős a párharcokban, gyors, fizikailag kiemelkedő, nagyszerűen fejel, nagy tapasztalata van, és jobbhátvédként is kiválóan megoldja a feladatát. Miután az FC Barcelona egyik csapatkapitánya volt, a vezetői képességeknek sincs híján.

 „Régóta a Premier League-ben szeretnék játszani, amely sokak szerint a világ legjobb bajnoksága. Nagy reményekkel várom a kezdést. A védelem közepén Virgil van Dijkkal együtt szerepelhetek, aki a példaképem, tanulni akarok tőle a pályán és azon kívül is. Hiszem, hogy kemény munkával kimagasló eredményeket érhetünk el. A vb után két hét pihenőt kaptam, majd elkezdtem az edzéseket Barcelonában, jó formában érzem magam, készen állok az idény kezdetére.”

Ronald Araújo új klubjában a 33-as mezszámot kapta, erről, Luis Suárezről és az Anfieldről is beszélt a klub oldalának.

 „Különleges nekem ez a szám. Egyrészt a profi futballban ebben mutatkoztam be, másrészt nagy jelentősége van a hitben. Örülök, hogy ebben játszhatok. Luis Suárez? Szerettem nézni a játékát. Gyerekként én is őt figyeltem, a fantasztikus liverpooli mérkőzéseit. Egyébként nagyon jóban vagyunk, küldött egy üzentet, amelyben sok szerencsét kíván és örül, hogy csatlakoztam ehhez a nagyszerű klubhoz. Alig várom, hogy az Anfieldben játszhassak. Noha ez még nem adatott meg, pontosan tudom, milyen különleges itt a hangulat. A Liverpoolnak trófeákat kell nyernie, az én célom is ez. Azt üzenem a szurkolóknak, hogy a legjobbamat nyújtom, keményen dolgozom, és bízom benne, hogy együtt sikeresek leszünk.” 

 

Liverpool Premier League Ronald Araújo
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