Strandröplabda Eb: „Arra törekedtek, hogy minimális erőbefektetéssel jussanak túl rajtunk – nem jött össze”

A két játékos a találkozó után lapunknak értékelte a mérkőzést.

„Számomra nagyon pozitív kicsengése van a találkozónak, annak ellenére, hogy csak egy hajszálon múlt a győzelmünk – árulta el a páros rutinosabb tagja, Villám Lilla. – Az elején nagyon elmentünk, a végén pedig nagy hátrányt sikerült ledolgoznunk. Végül ugyan nem sikerült meglepetést okoznunk, de én így is nagyon büszke vagyok a teljesítményünkre. Ezt a lendületet kell tovább vinni a második mérkőzésre is.”

A páros másik tagjában, Kun Stefániában kettős érzelmek dolgoznak.

„Nagyon sajnálom, hogy nem sikerült győznünk, pedig tényleg egy hajszálra voltunk ettől. Ugyanakkor nagyon jó érzés, hogy tartani tudtuk a lépést egy ilyen erős párossal szemben is. Egyáltalán nem voltunk megszeppenve, ők pedig a meccs elején arra törekedtek, hogy minimális erőbefektetéssel jussanak túl rajtunk. Az első szett után azonban rájöttek, hogy váltaniuk kell, mert így kikapnak. A váltás össze is jött nekik, ezért a második játszmát simán megnyerték, és a harmadikban is elhúztak, de 9:13-ról sikerült egyenlítenünk és ami ezután következett, az már igazi drámai befejezés volt. Még az utánunk következő világbajnok lett páros is elismeréssel beszélt nekünk arról, hogy milyen jó meccs volt. Kevésen múlt a győzelem, sajnos végül nem jött össze.”

A csoport másik mérkőzésén az utolsó pillanatban párt cserélő németek két 21:19-es játszmában győzték le az osztrák Klinger-testvéreket, Dorinát és Radját. A mieink utóbbiakkal csapnak össze 15.30-tól, s a találkozó vesztese számára befejeződik a kontinenstorna.

„Nem játszottunk eddig ellenük, most fogunk majd videózni, de úgy gondolom, hogy ha ugyanazt a felszabadult játékot tudjuk hozni, mint reggel, akkor meglephetjük őket. Az biztos, hogy rajtuk nagyobb nyomás lesz” – tette még hozzá Villám.

STRANDRÖPLABDA EB

NŐK, E-CSOPORT

Joana Mäder, Leona Kernen (svájci, 5.)–Villám Lilla, Kun Stefánia 2:1 (–18, 13, 20)

Sandra Ittlinger, Kim van de Velde (német)–Dorina Klinger, Radja Klinger (osztrák, 10.) 2:0 (19, 19)

A csoport 3. helyéért: Villám Lilla, Kun Stefánia–Dorina Klinger, Radja Klinger (osztrák, 10.) 15.30