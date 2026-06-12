Női kézilabda: nagyszerű hírrel jelentkezett Simon Petra Szantoriniről

A Ferencváros női kézilabdázói is már nyári szabadságukat töltik. Simon Petra Szantorinire utazott, és egy nagy bejelentést osztott meg közösségi oldalán.

„Most kezdődik a mi örökkénk” – írta a 21 éves, Eb-bronzérmes irányító a posztban, melyből kiderül, hogy Szantorinin a párja, Biben Barnabás megkérte a kezét. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Simon Petra Anna (@simipetra38) által megosztott bejegyzés