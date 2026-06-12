Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda: nagyszerű hírrel jelentkezett Simon Petra Szantoriniről

N. T.N. T.
2026.06.12. 12:20
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Simon Petrát eljegyezték (Fotó: Szabó Miklós, archív)
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női kézilabda magyar női kézilabda-válogatott Szantorini Simon Petra FTC-Rail Cargo Hungaria
A Ferencváros női kézilabdázói is már nyári szabadságukat töltik. Simon Petra Szantorinire utazott, és egy nagy bejelentést osztott meg közösségi oldalán.

 

„Most kezdődik a mi örökkénk” – írta a 21 éves, Eb-bronzérmes irányító a posztban, melyből kiderül, hogy Szantorinin a párja, Biben Barnabás megkérte a kezét. 

 

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