Női kézilabda: nagyszerű hírrel jelentkezett Simon Petra Szantoriniről
A Ferencváros női kézilabdázói is már nyári szabadságukat töltik. Simon Petra Szantorinire utazott, és egy nagy bejelentést osztott meg közösségi oldalán.
„Most kezdődik a mi örökkénk” – írta a 21 éves, Eb-bronzérmes irányító a posztban, melyből kiderül, hogy Szantorinin a párja, Biben Barnabás megkérte a kezét.
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