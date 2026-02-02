Nemzeti Sportrádió

Milánó 2026: Japán új éremcsúcsot szeretne elérni

2026.02.02. 14:49
A japánok felülmúnák legutóbbi tzennyolc érmüket (Fotó: Getty Images)
Milánó-Cortina 2026 Japán
Japán megdöntené saját éremcsúcsát a pénteken kezdődő milánói-cortinai téli ötkarikás játékokon.

Az ázsiai ország 120 sportolót számláló küldöttségének céljairól hétfőn, sajtótájékoztatón beszélt Hidehito Ito csapatvezető, külön hangsúlyozva, hogy versenyzőikről felvillanyozó híreket kaptak az utóbbi időszakban, ezért úgy érzi, „rengeteg okuk van az optimizmusra”.

A téli játékok legeredményesebb ázsiai országának küldöttsége a négy évvel ezelőtti pekingi játékokon 18 érmet, közte három aranyat gyűjtött – ez minden idők legjobb japán téli olimpiai szereplése volt, s ennek megdöntésében bízik most a helyi sportvezetés. A célok nem tűnnek elérhetetlennek, mivel a japánok számos sportágban dobogóra esélyesek, többek között műkorcsolyában, hódeszkában, gyorskorcsolyában, vagy síugrásban.

 

