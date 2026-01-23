Nemzeti Sportrádió

Sírepülő-vb: Domen Prevc vezet az első nap után

V. J./MTIV. J./MTI
2026.01.23. 19:18
Fotó: Getty Images
A szlovén Domen Prevc vezet az első, pénteki nap után a németországi Oberstdorfban zajló sírepülő-világbajnokságon.

A Négysáncverseny győztese, Domen Prevc 14 pontos előnyre tett szert a két sorozat során a második japán Nikaido Ren előtt, aki a nap legnagyobb ugrását mutatta be a 230.5 méteres repüléssel. Harmadikként a szakág 2022-es világbajnoka, a norvég Marius Lindvik várja a folytatást.

A harmadik és a negyedik sorozatot szombaton, a csapatversenyt vasárnap rendezik.

SÍREPÜLÉS
VILÁGBAJNOKSÁG (Obertsdorf)
ÁLLÁS KÉT SOROZAT UTÁN
1. Domen Prevc (szlovén) 442.2 pont (204 méter/224,5 méter)
2. Nikaido Ren (japán) 428.2 pont (230,5 méter/224,5 méter)
3. Marius Lindvik (norvég) 420.3 pont (226,5 méter/212 méter)

 

Ezek is érdekelhetik