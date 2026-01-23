Sírepülő-vb: Domen Prevc vezet az első nap után
A szlovén Domen Prevc vezet az első, pénteki nap után a németországi Oberstdorfban zajló sírepülő-világbajnokságon.
A Négysáncverseny győztese, Domen Prevc 14 pontos előnyre tett szert a két sorozat során a második japán Nikaido Ren előtt, aki a nap legnagyobb ugrását mutatta be a 230.5 méteres repüléssel. Harmadikként a szakág 2022-es világbajnoka, a norvég Marius Lindvik várja a folytatást.
A harmadik és a negyedik sorozatot szombaton, a csapatversenyt vasárnap rendezik.
SÍREPÜLÉS
VILÁGBAJNOKSÁG (Obertsdorf)
ÁLLÁS KÉT SOROZAT UTÁN
1. Domen Prevc (szlovén) 442.2 pont (204 méter/224,5 méter)
2. Nikaido Ren (japán) 428.2 pont (230,5 méter/224,5 méter)
3. Marius Lindvik (norvég) 420.3 pont (226,5 méter/212 méter)
Legfrissebb hírek
A Négysáncverseny második állomásán is Domen Prevc nyert
Téli sportok
2026.01.01. 16:55
Szlovén és osztrák öröm a planicai sírepülőversenyen
Téli sportok
2025.03.28. 17:15
Sírepülő-vb: a szlovén csapat megvédte címét
Téli sportok
2024.01.28. 18:15
Sírepülő-vb: Stefan Kraft hazai közönség előtt győzött
Téli sportok
2024.01.27. 18:39
Ezek is érdekelhetik