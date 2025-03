Prevc hiába ért el sírepülő világcsúcsot, Lanisek nyerte a vk utolsó állomását

A szlovén versenyző a hagyományos szezonzáró verseny második sorozatában 254,5 méterre repült, így egy méterrel megdöntötte az osztrák Stefan Kraft 2017-ben elért világrekordját, ugyanakkor rosszabb stíluspontjai miatt - majdnem leült a landoláskor - nem tudta megelőzni az első sorozat után vezető honfitársát, Laniseket.

Az idén nagysáncon és csapatban is világbajnok Prevc teljesítménye azért is különleges, mert 2011 óta kizárólag a norvégiai Vikersundban ugrottak világcsúcsot, többek között 2015 februárjában ő maga is, de akkor a 250 méteres repülését egy nappal később tovább javították.

A vk-t az osztrák Daniel Tschofenig nyerte honfitársai, Jan Hörl és Kraft előtt.