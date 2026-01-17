Műkorcsolya Eb: észt győzelem született a nők versenyében

Niina Petrokina nyakába került az aranyérem a női versenyben a sheffieldi műkorcsolya és jégtánc Európa-bajnokságon.
A 21 esztendős észt versenyző már a rövidprogram után is az élen állt és címét megvédve fölényes győzelmet aratott. A dobogóra a belga Loena Hendrickx és az olasz Lara Naki Gutmann állhatott még fel.
Zsembery Katinka a szerda esti rövidprogramban a 32. helyen végzett a 38 fős mezőnyben 45.93 ponttal, így a kűrjét már nem mutathatta be pénteken a legjobb 24 között.
MŰKORCSOLYA EB
Nők
Európa-bajnok: Niina Petrokina (Észtország) 216.14 pont
2. Loena Hendrickx (Belgium) 191.26
3. Lara Naki Gutmann (Olaszország) 186.87
