Műkorcsolya Eb: észt győzelem született a nők versenyében

A 21 esztendős észt versenyző már a rövidprogram után is az élen állt és címét megvédve fölényes győzelmet aratott. A dobogóra a belga Loena Hendrickx és az olasz Lara Naki Gutmann állhatott még fel.

Zsembery Katinka a szerda esti rövidprogramban a 32. helyen végzett a 38 fős mezőnyben 45.93 ponttal, így a kűrjét már nem mutathatta be pénteken a legjobb 24 között.

MŰKORCSOLYA EB

Nők

Európa-bajnok: Niina Petrokina (Észtország) 216.14 pont

2. Loena Hendrickx (Belgium) 191.26

3. Lara Naki Gutmann (Olaszország) 186.87