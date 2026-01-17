Nemzeti Sportrádió

Műkorcsolya Eb: észt győzelem született a nők versenyében

Vágólapra másolva!
2026.01.17. 08:22
null
Niina Petrokina (Fotó: Getty Images)
Címkék
Niina Petrokina műkorcsolya Európa-bajnokság műkorcsolya
Niina Petrokina nyakába került az aranyérem a női versenyben a sheffieldi műkorcsolya és jégtánc Európa-bajnokságon.

A 21 esztendős észt versenyző már a rövidprogram után is az élen állt és címét megvédve fölényes győzelmet aratott. A dobogóra a belga Loena Hendrickx és az olasz Lara Naki Gutmann állhatott még fel.

Zsembery Katinka a szerda esti rövidprogramban a 32. helyen végzett a 38 fős mezőnyben 45.93 ponttal, így a kűrjét már nem mutathatta be pénteken a legjobb 24 között.

MŰKORCSOLYA EB
Nők
Európa-bajnok: Niina Petrokina (Észtország) 216.14 pont
2. Loena Hendrickx (Belgium) 191.26
3. Lara Naki Gutmann (Olaszország) 186.87

 

Niina Petrokina műkorcsolya Európa-bajnokság műkorcsolya
Legfrissebb hírek

Pavlova Maria: Végre megcsináltuk!

Téli sportok
15 órája

Műkorcsolya Eb: a 14. helyen jutott a kűrbe az Ignateva, Szemko jégtánc kettős

Téli sportok
16 órája

Bronzérmes a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros a műkorcsolya Eb-n!

Téli sportok
2026.01.15. 23:02

Műkorcsolya Eb: Nika Egadze áll az élen a férfiaknál a rövid program után

Téli sportok
2026.01.15. 20:20

Műkorcsolya Eb: Pavlováék életük legjobb pontszámával a 3. helyen a rövid program után

Téli sportok
2026.01.14. 17:26

Pavlova és Sviatchenko győzött párosban a négy nemzet műkorcsolya- és jégtáncbajnokságon

Téli sportok
2025.12.13. 23:38

Pavlova Maria: Az Eb-n érmet szeretnénk!

Téli sportok
2025.12.10. 16:33

Napfény a jégen – Katarina Witt hatvanéves

Népsport
2025.12.03. 08:29
Ezek is érdekelhetik