Gyász: elhunyt az Európai Röplabdaszövetség korábbi elnöke

Alekszandar Boricsics 1948. május 26-án született Belgrádban. Játékospályafutását a Crvena zvezdában töltötte, amellyel 1962-ben számos trófeát nyert, és tagja volt annak a válogatottnak is, amely Jugoszlávia első röplabdaérmét szerezte világversenyen. Volt a Szerb Röplabdaszövetség elnöke is, éppen abban az időszakban, amikor a férfiválogatott olimpiai és Európa-bajnok lett. 2015-től az európai szövetség elnöke és a Nemzetközi Röplabdaszövetség (FIVB) alelnöke is volt két cikluson keresztül, egészen 2024-ig. A röplabda történetének egyik legbefolyásosabb alakja volt.

A Serbian Times cikkében a 2000-ben olimpiai bajnok szerb válogatott egyik meghatározó játékosa, Vladimir Grbics méltatta az elhunyt sportvezetőt: „Nem fogom felsorolni az eredményeit, címeit és érdemeit, mert számtalan van belőlük. Ő volt az az ember, akitől a legtöbbet tanultam a sportdiplomáciáról és a sportfolyamatok irányításáról. Rengeteget tett az aranygenerációnk sikereiért és röplabdánk státuszáért. Bár feddhetetlensége miatt akadályozták, élete végéig hű maradt önmagához, családjához és ahhoz, amit szeretett. Mindenekelőtt EMBER volt. Most már együtt van egykori csapattársaival és barátjával, Miloš édesapámmal. Egy tanár és az egyetlen igazi elnök. Köszönök mindent, minden tanácsot, feddést, javaslatot. Az űrt, ami utánad marad, soha senki nem tudja betölteni, bármennyire is próbálkoznak. A Crvena zvezda elveszített egy nagyszerű támogatót, és a sport... nincs is tisztában azzal, hogy mekkora értéket képviselt ez az ember. Őszinte részvétem a családnak. Legyen könnyű a föld rajtad!”

A Magyar Röplabdaszövetség korábbi főtitkára, a női válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Ludvig Zsolt is megrendült a hír hallatán. „Sok szállal kötődünk a személyéhez. Játékosként szerepelt is a magyar válogatott ellen és nagyra becsülte a korábbi eredményeinket. Személyesen nagyrészt neki volt köszönhető, a szerb és a magyar szövetség közötti kiemelkedő együttműködés és személyes kapcsolataival is segítette a magyar röplabdázást. Ő motivált minket, hogy vállaljuk el a 2019-es Európa-bajnokság társrendezését, az Eb alatt pedig egy hetet Budapesten töltött, annyira jól érezte magát. Személyesen is nagyon jól ismertem, megrendítő a halálhíre.”