Paralimpia 2026: önkéntesek viszik a zászlókat a nyitóünnepségen

2026.03.04. 15:23
Fotó: Getty Images
Sportolók helyett önkéntesek viszik majd a részt vevő országok zászlóit a milánói-cortinai téli paralimpia pénteki nyitóünnepségén.

A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) szerdai tájékoztatása szerint önkéntesek helyettesítik a sportolókat a téli paralimpia pénteki nyitóünnepségén – a döntés célja a delegációk egységesítése a veronai amfiteátrumban. A milánói, cortinai és teserói versenyhelyszínekről hosszadalmas eljutni az ünnepségre, és több ország jelezte, hogy mivel már a másnapi küzdelmekben érdekelt, nem tud minden sportolót elküldeni a díszszemlére. Néhány ország csak videobejátszásról kívánta feltüntetni a zászlóvivőit.

A másik ok az, hogy az IPC korábban bejelentette, hat orosz és négy fehérorosz sportoló indulhat saját zászlaja alatt. Emiatt több ország – köztük Észtország, Finnország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Hollandia és Csehország – tiltakozását fejezte ki, és közölte, hogy egyáltalán nem vesz részt a nyitóünnepségen.

A téli paralimpia jövő vasárnapig tart.

 

