Sulyok Tamás a magyar olimpiai csapat tagjainak: „Mindannyiukra, kivétel nélkül büszkék vagyunk!”

„A XXV. Téli Olimpiai Játékokon 16 magyar sportoló viselte magán a magyar címert. 16-an 16-féle történettel érkeztek. Van, aki az utolsó utáni pillanatban kapott lehetőséget az olimpiai szerepléshez. Vannak köztük, akik nem magyarnak születtek, de nálunk találták meg új hazájukat, vállalták a magyarságot. Esküt tettek, mi pedig sajátjainkként szeretjük őket. Mindannyiukra, kivétel nélkül büszkék vagyunk! ” – fogalmazott Sulyok Tamás.

„Köszönjük Tóth Zita, Úry Bálint, Kim Minseok, Pavlova Mária, Sviatchenko Aleksei, Somodi Maja, Végi Diána Laura, Major Dominik, Moon Wonjun, Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel, Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára, Büki Ádám és Kónya Ádám, és Brunner Blanca, hogy mindannyiunkért, minden magyarért küzdöttetek!”