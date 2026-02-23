Nem játszhat az elődöntő ötödik meccsén a BJA cseh légiósa

Ríha azért nem lehet majd ott a jégen, mert a vasárnapi negyedik meccs 7. percében úgy lökte palánkra a rivális védőjét, Kiss Dánielt, hogy az beütötte a fejét és olyan sérülést szenvedett, ami miatt átmenetileg elvesztette az eszméletét, mentővel szállították kórházba.

Ríha az eset után végleges kiállítást kapott. A magyar szövetség hétfői közleménye szerint az illetékes bizottság megállapította, hogy bár Ríhának „láthatóan nem volt szándéka sérülést okozni, tisztában kell lennie a jégen elfoglalt testhelyzetével, amikor ilyen támadást végez, és meg kell győződnie arról, hogy az érintkezése nem gyorsítja fel ellenfelét, hogy az veszélyes távolságból hevesen a palánknak csapódjon”.

A testület döntése szerint a cseh jégkorongozó gondatlan szabálytalanságot követett el és ezért egy bajnoki meccsre eltiltotta.

A párharc vasárnapi, negyedik találkozóját a BJA hosszabbítás után 2–1-re nyerte meg, a mindent eldöntő ötödik mérkőzés kedden 18 órakor kezdődik a Megyeri úton.