Nemzeti Sportrádió

Nem játszhat az elődöntő ötödik meccsén a BJA cseh légiósa

2026.02.23. 14:18
null
Címkék
jégkorong Jiri Riha BJAHC
A Budapest Jégkorong Akadémia HC csapatának cseh játékosa, Jirí Ríha nélkül kell pályára lépnie kedden, az UTE elleni elődöntő utolsó, ötödik mérkőzésén.

Ríha azért nem lehet majd ott a jégen, mert a vasárnapi negyedik meccs 7. percében úgy lökte palánkra a rivális védőjét, Kiss Dánielt, hogy az beütötte a fejét és olyan sérülést szenvedett, ami miatt átmenetileg elvesztette az eszméletét, mentővel szállították kórházba. 

Ríha az eset után végleges kiállítást kapott. A magyar szövetség hétfői közleménye szerint az illetékes bizottság megállapította, hogy bár Ríhának „láthatóan nem volt szándéka sérülést okozni, tisztában kell lennie a jégen elfoglalt testhelyzetével, amikor ilyen támadást végez, és meg kell győződnie arról, hogy az érintkezése nem gyorsítja fel ellenfelét, hogy az veszélyes távolságból hevesen a palánknak csapódjon”.

 A testület döntése szerint a cseh jégkorongozó gondatlan szabálytalanságot követett el és ezért egy bajnoki meccsre eltiltotta.

A párharc vasárnapi, negyedik találkozóját a BJA hosszabbítás után 2–1-re nyerte meg, a mindent eldöntő ötödik mérkőzés kedden 18 órakor kezdődik a Megyeri úton.

 

 

jégkorong Jiri Riha BJAHC
Legfrissebb hírek

Újpesten, az ötödik meccsen dől el az UTE–BJA HC párharc az ob I-ben

Jégkorong
19 órája

Hosszabbítás döntött, fantasztikus fináléban az Egyesült Államok nyerte meg a férfi hokitornát

Téli olimpia 2026
23 órája

A visszavonulás szélén áll a csehek legendás hokisa

Jégkorong
2026.02.21. 14:58

Téli olimpia: az Egyesült Államok lesz Kanada ellenfele a férfi jégkorongtorna döntőjében

Téli olimpia 2026
2026.02.20. 23:40

Téli olimpia: Kanada drámai meccsen legyőzve Finnországot jutott döntőbe a férfi jégkorongtornán

Téli olimpia 2026
2026.02.20. 19:20

Jégkorong: sorra nevelik a kiemelt tehetségeket az újpesti akadémián

Utánpótlássport
2026.02.20. 08:58

Elmaradt a címvédés, az Egyesült Államok a női hokitorna győztese

Téli olimpia 2026
2026.02.19. 22:00

Új vb-formátumot tesztel a Nemzetközi Jégkorongszövetség

Jégkorong
2026.02.19. 13:27
Ezek is érdekelhetik