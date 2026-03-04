Nemzeti Sportrádió

Kangyal Balázs: Amikor az ember valamiért tesz és megfizeti az árát, akkor ez az eredménye

BEKE ZSOMBORBEKE ZSOMBOR
2026.03.04. 15:46
null
Fotó: Czinege Melinda
Címkék
Kangyal Balázs ob I Budapest Jégkorong Akadémia HC
Kedd este Debrecenben megvédte magyar bajnoki címét a Budapest Jégkorong Akadémia HC. A főváros együttes nem kezdte jól az idényt, ám végül lépésről lépésre fejlődve az ob I döntőjében söpréssel lett bajnok. A megtett útról, a csapat fejlődéséről Kangyal Balázs vezetőedző nyilatkozott a Nemzeti Sportnak.

Ugyanazokkal a szereplőkkel, hasonló forgatókönyvvel, de összességében mégis teljesen máshogy zajlott az ob I idei fináléja. A döntőt és a magyar bajnoki címet, ahogy egy évvel ezelőtt is, a Budapest Jégkorong Akadémia gyűjtötte be, de a két esemény között eltelt időben nem kis utat járt be a fővárosi együttes.

A nyáron alaposan átalakult a BJA kerete, közel a társaság fele eligazolt, így Kangyal Balázsnak újra kellett építenie az együttest. Ez a folyamat nem ment zökkenőmentesen, az Erste Liga alapszakaszában is a hátsó harmadhoz tarozott sokáig a gárda. Az utóbbi hetekben kezdett kiegyenesedni a csapat, az UTE elleni ob I-es elődöntős párharcot 0–2-ről fordította meg a BJA, majd a magyar bajnoki döntőben söpréssel szerezte meg az aranyérmet. 

Ez egy olyan évad, ami minden játékosnak egy örök emlék lehet – mondta a lefújás után a Nemzeti Sportnak Kangyal Balázs vezetőedző. –  Nem feltétlenül a magyar bajnoki cím miatt, hanem azért, hogy honnan hova lehet eljutni egy idényen belül, milyen, ha képesek vagyunk az egonkat jó dolgokra fordítani. Úgy is lehetünk sikeresek, ha nálunk nincs annyi légiós, a tavalyi csapatunkhoz képest tíz minőségi játékost elveszítettünk. A keretünkben tizenkét olyan jégkorongozó van, aki az utánpótlásunkban nevelkedett, hozzáteszem, az ellenfélnél is akadtak olyanok, akik korábban nálunk voltak. Amikor az ember valamiért tesz és megfizeti az árát, akkor ez az eredménye, nagyon büszke vagyok a srácokra.”

A bajnoki címvédés egyik kulcsa a védekezés volt, a döntőben három mérkőzésen mindössze öt gólt kapott az együttes. 

„Masszív védekezést mutattunk be kiváló kapusteljesítménnyel. A nehéz pillanatokban mindig tudtunk valami extrát nyújtani, itt nem feltétlenül a játékunk minőségére, szépsége gondolok, hanem valami extrára, ami ahhoz kell, hogy sikeresek legyünk. A védekezésünkben és az önfeláldozásunkban fejlődtünk a legtöbbet az idény eleje óta, hajlandók lettünk olyan dolgokat csinálni, ami nem annyira szép, de hatékony. Sokkal nehezebb volt ez a folyamat, mint vártam, azt hittem, egy öltözőt könnyebb megváltoztatni, vagy talán jobb szó rá az újraépítés. Az előző idényhez képest közel az öltöző fele eligazolt, de valahogy itt a végére mindenki megérezte, hogy mit jelent az, hogy valamit feláldozunk, azért, hogy együtt jobbak legyünk.” 

Jégkorong
21 órája

Címvédés az ob I-ben: a BJA harmadszor is legyőzte a DEAC-ot

A Budapest Jégkorong Akadémia HC 2018 és 2025 után harmadszor nyerte meg a magyar bajnokságot.

 

 

Kangyal Balázs ob I Budapest Jégkorong Akadémia HC
Legfrissebb hírek

Századik bajnoki mérkőzésén maradt veretlen az FTC férfi vízilabdacsapata

Vízilabda
2026.03.02. 07:52

Dunaújvárosban hosszabbítás után nyert a magyar bajnok BJAHC az Erste Ligában

Jégkorong
2026.01.16. 20:49

Erste Liga: a Brassó és az Újpest is sorozatban ötödször nyert

Jégkorong
2026.01.02. 21:30

Jégkorong MK: a Debrecen ellen folytatja a FEHA19

Jégkorong
2025.11.27. 17:15

Erste Liga: a Dunaújváros pályaválasztóként Újpesten, a BJA Fehérváron tudott nyerni

Jégkorong
2025.11.11. 21:40

Erste Liga: a DVTK tíz gólt rámolt be a Dunaújváros kapujába

Jégkorong
2025.10.31. 21:08

Női vízi ob I: 25-öt lőtt a KSI-nek a Ferencváros

Vízilabda
2025.10.07. 22:59

Jégkorong Kontinentális Kupa: ukrán ellenféllel kezd a magyar bajnok

Jégkorong
2025.09.22. 16:54
Ezek is érdekelhetik