„Brazíliában nem hiszik el, hogy síző vagyok” – megszülethet az első dél-amerikai érem téli olimpián

2026.01.26. 13:26
Lucas Pinheiro Braathen (Fotó: Getty Images)
téli olimpia Lucas Pinheiro Braathen alpesi sí Milánó 2026
Lucas Pinheiro Braathen brazil-norvég alpesi síző lehet az első dél-amerikai érmes a téli olimpiák történetében.

Brazília 1992 óta minden téli ötkarikás játékokon elindult, eddig a legnagyobb létszámmal 2014-ben, Szocsiban vett részt, akkor 13 fő képviselte a kontinensnyi országot, Milánóban ennél többen, 14-en indulnak. Érmet mostanáig még nem szereztek a sportolói.

Pinheiro Braathen brazil anya és norvég apa gyermekeként született Oslóban. A 25 éves síző 2023-ig Norvégiát képviselte, ekkor megnyerte a műlesiklás szakági világkupáját, majd visszavonult. Egy évvel később visszatért, de akkor már édesanyja hazájának színeiben indult. Azóta kilencszer állt dobogón a vk-ban és egyszer győzött műlesiklásban, tavaly novemberben a finnországi Leviben.

„Amikor új emberekkel beszélek Brazíliában, az mindig elképesztő pillanat, mert nem hiszik el, hogy síző vagyok. – mondta Pinheiro Braathen, aki nemcsak Brazília, hanem Dél-Amerikai első téli olimpiai érmese lehet. – Úgy gondolom, hogy minél nagyobb a nyomás, annál jobban lehet teljesíteni.”

Pinheiro Braathen szeret szórakoztatni, amikor például az első dobogós helyezését szerezte Brazíliának, szambázva ünnepelt.

A 25 éves sízőnek szoros a kapcsolata apjával, Björn Braathennel, aki megtanította síelni.

„Megvettem neki mindent, cipőt, sícipőt, síléceket és minden mást, majd kimentünk síelni. De ő egész idő alatt panaszkodott – nyilatkozta a kezdetekről Björn Braathen, aki egyben fia menedzsere is. – Azt mondta: fázom, ez nem nekem való, megfagyok. Brazil vagyok, ez nem nekem való”.

 

