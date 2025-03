Távonkénti gyorskorcsolya-vb: Kim 1500 méteren is 12. lett, Stolz arany nélkül maradt

A dél-koreai születésű sportoló a tizedik párba kapott besorolást, ekkor a végül bronzérmes kanadai Connor Howe vezetett 1:44.78 perces idővel. A 25 éves magyar versenyző mivel nem egy klasszikus sprinter, szokásosan lassabban kezdett, de így is jócskán az 5000 méter világbajnoka, Sander Eitrem előtt korcsolyázott, akinek meg inkább a táv második fele az erőssége. Kim ezúttal viszont az utolsó két körön sem tudott közeledni az élmezőnyhöz, sőt, a végén még a norvég riválisa is lehajrázta, ezért az 1:46.27 perces idő csak a nyolcadik leggyorsabb volt ekkor. A hátralévő négy versenyző mindegyike megelőzte Kimet, aki így az 1000 méter után a legjobb számában is 12. helyen zárt, ami annyiban csalódás lehet a számára, hogy a hat állomásból álló világkupa-sorozatban hatodik lett a kedvenc távján.

Kim hosszú kihagyása után tavaly ősszel magyar színekben tért vissza, mivel szülőhazájában másfél évre eltiltották ittas vezetés miatt, a válogatottból pedig három évre kizárták. A gyorskorcsolyázó 19 esztendősen a phjongcshangi téli olimpián bronzérmes volt 1500 méteren, majd ezt megismételte három éve Pekingben. Az üldözéses csapatversenyben 2018-ból van egy ezüstérme is. Az elitből a hazai közönség legnagyobb örömére a tavaly bronzérmes Peder Kongshaug érte el a legjobb időt, miután az utolsó párban induló címvédő, Jordan Stolz hét századdal elmaradt tőle.

Az amerikai versenyző így ezúttal aranyérem nélkül maradt, pedig az előző két évben triplázott a három sprinttávon, azonban idén 500-on és 1500-on ezüst-, míg 1000 méteren a bronzéremmel kellett beérnie.

EREDMÉNYEK

1. Peder Kongshaug (Norvégia) 1:44.64 perc

2. Jordan Stolz (Egyesült Államok) 1:44.71

3. Connor Howe (Kanada) 1:44.78 .

..12. Kim Minszok 1:46.27