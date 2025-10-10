Rövid pályás gyorskorcsolya: elődöntőbe jutott a női váltó a montreali world tour-viadalon

Brutális negyeddöntőbe került a női váltónk a montreali world tour-verseny első napján – Dél-Koreával, Hollandiával és az Egyesült Államokkal.

Továbbjutást az első két hely ért, ám az erős csapatok „együttléte” előrevetítette, hogy talán egy jó idő és a harmadik hely és nyolc közé jutást jelent, s végül ez így is történt: a 27 körből 22-t a mieink a második helyen „töltötték”, aztán viszont a dél-koreaiak robbantottak, előztek, sőt, az addigi első hollandokat is legyűrték, ez a három váltó meg folytathatja a nyolc között, s ez a kvalifikációs szempontjából nagyon is fontos, hiszen a februári téli olimpián nyolc csapat indulhat.

Nem lesz könnyű az elődöntő sem persze, ott az olaszok, a kínaiak és a kanadaiak ellen kell megpróbálni kiharcolni a finálét, de hangsúlyozzuk, ha netán ez nem sikerülne, a B-döntő is reményt keltő Milánót illetően.

Ugyanez, vagyis az idővel továbbjutás a vegyes váltónak nem sikerült, mivel itt ez az opció „nem játszott” a nagyobb létszámú mezőny miatt.

Az egyéni küzdelmek kapcsán nem éppen szerencsés napot zártak a magyarok csütörtökön Montrealban, de Moon Wonjun mindenképpen dicsérhető, hiszen 1500 méteren a selejtezős futamát és az előfutamát is megnyerte – itt Nógrádi Bence és Jászapáti Péter a reményfutamokban javíthat.

Ötszáz méteresen Moon Wonjun és Jászapáti Péter a második kanyarban „szállt el”, Tiborcz Dániel az elsőben, itt a reményfutamokat első körét is megrendezték, sajnos, ez nem sikerült egyik magyarnak sem.

A nők számára a váltó mellett ezer méteren kezdődtek meg a küzdelmek Montrealban csütörtökön. Bácskai Sára Luca, Sziliczei-Német Rebeka és Somodi Maja számára a második kör hozott kiesést – Bácskai esetében véglegeset, merthogy ott kizárták szabálytalanság miatt, Sziliczei-Német és Somodi a reményfutamokban folytathatta, annak első körét mindketten sikerrel zárták.



