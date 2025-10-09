Nemzeti Sportrádió

Milánó 2026: még nincs kész az olimpiai falu

2025.10.09. 11:17
Kirsty Coventry NOB-elnök (középen) is ellenőrizte a munkálatokat (Fotó: Getty Images)
Százhúsz nappal a téli olimpia megynitója előtt még nincs kész a sportolói falu Milánóban, a munkálatok költsége viszont már negyven százalékkal haladja meg a tervezett összeget.

Az ötkarikás híreket összegyűjtő insidethegames.biz oldal közlése szerint a szervezőknek versenyt kell futniuk az idővel, hogy elkészüljenek a beruházással, mert jelenleg fennáll annak a veszélye, hogy a falu nem lesz teljesen felkészülve a sportolók fogadására a játékok kezdetén.

A főbb munkálatok már befejeződtek, de az épületekben még ezután kell kialakítani, felszerelni a kiszolgáló helyiségeket, az éttermeket, edzőtermeket, orvosi szobákat, valamint a pihenést és kikapcsolódást szolgáló területeket. Erre kevesebb mint négy hónap áll rendelkezésre.

A lombard főváros egykori vasútállomásának helyén található olimpiai falut hivatalosan szeptember végén adták át a média jelenlétében. A munkálatok teljes költsége 140 millió euró volt, ami körülbelül 40 százalékkal haladta meg az eredetileg tervezett összeget.

A 68 darab, emeletes épületekből álló komplexum 1700 sportolót és további hivatalos személyeket fogad majd a játékok alatt. Az egy- vagy kétágyas, fürdőszobás lakóegységeket alapbútorzattal, illetve íróasztalokkal szerelték fel. A víz- és áramellátás már megfelelően működik.

 

