Milánó 2026: még nincs kész az olimpiai falu

Az ötkarikás híreket összegyűjtő insidethegames.biz oldal közlése szerint a szervezőknek versenyt kell futniuk az idővel, hogy elkészüljenek a beruházással, mert jelenleg fennáll annak a veszélye, hogy a falu nem lesz teljesen felkészülve a sportolók fogadására a játékok kezdetén.

A főbb munkálatok már befejeződtek, de az épületekben még ezután kell kialakítani, felszerelni a kiszolgáló helyiségeket, az éttermeket, edzőtermeket, orvosi szobákat, valamint a pihenést és kikapcsolódást szolgáló területeket. Erre kevesebb mint négy hónap áll rendelkezésre.

A lombard főváros egykori vasútállomásának helyén található olimpiai falut hivatalosan szeptember végén adták át a média jelenlétében. A munkálatok teljes költsége 140 millió euró volt, ami körülbelül 40 százalékkal haladta meg az eredetileg tervezett összeget.

A 68 darab, emeletes épületekből álló komplexum 1700 sportolót és további hivatalos személyeket fogad majd a játékok alatt. Az egy- vagy kétágyas, fürdőszobás lakóegységeket alapbútorzattal, illetve íróasztalokkal szerelték fel. A víz- és áramellátás már megfelelően működik.